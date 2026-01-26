כיכר השבת
בבית הלבן חוגגים את חזרתו של רן: "סוגר את אחד הפרקים האפלים ביותר בסכסוך במזרח התיכון"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ואנשי צוותו בירכו על זיהויו של החטוף החלל האחרון רן גואילי | ג'ארד קושנר בירך על זיהויו של החטוף האחרון רן גואילי, ומסר כי "החילוץ המוצלח סוגר את אחד הפרקים האפלים ביותר בסכסוך במזרח התיכון" | הוא אמר כי "סיוע לתושבי עזה להתחיל פרק חדש, חופשי מעריצותו של חמאס" (מדיני) 

דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

ברקע השמחה הגואה בישראל על זיהויו וחזרתו של החטוף האחרון רן גואילי, חתנו של נשיא ארה"ב ג'ארד קושנר בירך ומסר כי "החילוץ המוצלח של גופתו של קצין המשטרה רן גווילי בעזה סוגר את אחד הפרקים האפלים ביותר של הסכסוך במזרח התיכון. לראשונה מאז 2014 אין חטופים ישראלים מוחזקים בעזה. כל 20 החטופים החיים וכל 28 החטופים המתים בעזה הוחזרו כעת הביתה".

קושנר כתב כי "תחת הנהגת הנשיא טראמפ, השליח ו ואני עבדנו בשיתוף פעולה הדוק עם ה-CIA, רה״מ נתניהו וצוותו, צה״ל, שירותי ה-GIS של מצרים, טורקיה, קטאר, ועזתים רבים שיתפו פעולה כדי לאפשר את התוצאה הבלתי נתפסת הזו. תיאום ואמון נבנו בין יחידים וארגונים במקום שלא היה קיים קודם לכן. הדבר הניב תוצאות מוחשיות".

לדבריו, "סיוע לאזרחי עזה להתחיל פרק חדש חופשי מעריצותו של חמאס הוא משימה קריטית למניעת מוות והרס עתידיים עבור ישראלים ופלסטינים. זה גם יבטל נקודת הבזק שהופעלה על ידי גורמים לא כנים כדי לגייס אנטישמיות וצורות אחרות של פילוג ושנאה. אנו מנסים גישות חדשות, בתקווה להשיג תוצאות חדשות. זהו סוף, אך גם התחלה חדשה".

ויטקוף וקושנר (צילום מסך מתוך הראיון המלא ב-CBS)

מוקדם יותר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בירך על זיהויו של החטוף החלל האחרון רן גואילי, שיובא למנוחות ביום רביעי הקרוב. טראמפ כתב ברשת TruthSocial: "איתרנו את החלל החטוף האחרון בעזה. כך, החזרנו את כל 20 החטופים החיים ואת כל המתים! עבודה מדהימה! הרוב חשבו שזה דבר בלתי אפשרי. ברכות לצוות האלופים הנהדר שלי!".

גם דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט בירכה על זיהוי החטוף האחרון, רן גואילי. לוויט כתבה בפוסט ברשת X כי מדובר ב"חדשות מדהימות", ושיבחה את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "הוא הפך את זה לאפשרי".

כשנשיא המעצמה הגדולה בעולם מעורב אישית בחסד של אמת מלמדת שזהו הנשיא הכי אנושי בעולם ה יברך אותו
