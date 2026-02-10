כיכר השבת
ארגון הטרור משתקם

מתחת לאף של ישראל: כך הועברו לחיזבאללה מאות מיליוני דולרים במזוודות

שישה דיפלומטים איראניים העבירו בחודש אחרון מאות מיליוני דולרים במזוודות לביירות ומסרו אותם לחיזבאללה תוך ניצול של הדרכונים הדיפלומטיים שלהם | בין הבכירים נמנה שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י  ועלי לריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן (בעולם)

מחבלי חיזבאללה באימון | ארכיון (צילום: חיזבאללה)

מתחת לאפה של מערכת הביטחון הישראלית, שישה דיפלומטים איראנים העבירו בטיסות לביירות מזוודות עם מאות מיליוני דולרים במזומן רק בחודש האחרון, תוך ניצול הדרכונים הדיפלומטיים שלהם. הכסף הועבר ל במסגרת המימון האיראני לארגון הטרור, שכעת פועל לשקם את כוחו אחרי המכות שספג מישראל במלחמת חרבות ברזל.

ערוץ " אינטרנשיונל" המשדר בפרסית מלונדון ומזוהה עם מתנגדי משטר האייתוללות, דיווח הערב (שלישי) כי הצליח לחשוף את זהותם של הדיפלומטים שהבריחו את הכסף לחיזבאללה.

לפי הדיווח, במבצע העברת הכספים לחיזבאללה היו שותפים גם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ועלי לריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן.

בערוץ האופוזיציוני למשטר דיווחו בין היתר בטיסתו ב-8 בינואר של עראקצ'י לביירות תועד לצדו במטוס אדם בשם מוחמד אעבראהים טאהריאן-פארד, ש"נשא מזוודה מלאה בדולרים עבור חיזבאללה, בביטחון שעם דרכון דיפלומטי איש לא יבדוק את מזוודתו".

טאהריאן-פארד בן ה-70 היה בעבר שגריר איראן בטורקיה, ובעשור שעבר שימש גם כעוזרו המיוחד של שר החוץ דאז מוחמד ג'וואד זריף. הוא כיהן גם כנציג מיוחד של הרפובליקה האיסלאמית באפגניסטן, ולפי "איראן אינטרנשיונל" לתפקידים שבהם שירת ממונים לרוב מקורבים לכוח קודס של משמרות המהפכה.

דיפלומט נוסף שנטען כי לקח חלק בהעברת הכספים הוא מוחמד-רזא שירחדאיי בן ה-69, יו"ר דירקטוריון בחברה שמעניקה שירותים שונים למשרד החוץ האיראני, בהם סינון מסמכים.

"חברה זו משמשת מתווכת להלבנת כספים של עסקאות מזוהמות של משרד החוץ", נטען בדיווח. חמיד-רזא, אחיו הבכור של שירחדאיי, כך לפי הדיווח, "נסע לאחרונה לביירות עם מזוודות מלאות דולרים ועם דרכון דיפלומטי".

