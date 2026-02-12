אחרי שדווח אמש, כמעט במקביל לסיום פגישת טראמפ ונתניהו, כי הפנטגון הורה לנושאת מטוסים נוספת להתכונן ליציאה למזרח התיכון כחלק מהמתיחות עם איראן, היום (חמישי) הנשיא טראמפ מאשר את הדיווח בדרכו האופיינית - ושולח רמז עבה לאיראנים.

טראמפ אישר את הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" לפיו הפנטגון נערך לשלוח נושאת מטוסים נוספת למזרח התיכון. בחשבונו ברשת Truth Social שבבעלותו הוא שיתף את הדיווח בעיתון האמריקני, וכתב את כותרתו: "הפנטגון נערך לשלוח נושאת מטוסים נוספת".

לפי הדיווח, נושאת המטוסים בוש (USS George H.W. Bush) סומנה והיא זו שעשויה להישלח לאזור בשבועיים הקרובים. היא משלימה בימים אלה סדרת תרגילים מול חופי וירג'יניה, בחוף המזרחי של ארצות הברית, וייתכן שתזרז את השלמתם כדי להיות מוכנה להצבה מחודשת.

מוקדם יותר השבוע אמר טראמפ לברק רביד כי הוא שוקל לשגר למזרח התיכון נושאת מטוסים נוספת יחד עם קבוצת התקיפה שלה שכוללת עוד כמה משחתות. "יש לנו שם ארמדה ואולי עוד אחת בדרך", הוא ציין.

עוצמת אש כבירה

נושאת המטוסים בוש, בדומה לנושאת המטוסים לינקולן, היא מסדרת נימיץ, ומונעת באמצעות שני כורים גרעיניים. היא יכולה לשאת עשרות רבות של מטוסים ויותר מ-10 מסוקים. היא נושאת על סיפונה כ-5,500 חיילים אמריקניים.

נושאת המטוסים יכולה לשגר ולהנחית מטוסי תקיפה, לוחמה אלקטרונית וסיור - כולל גרסה של מטוס הקרב החמקן F-35, לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. לנושאת המטוסים ולקבוצת התקיפה שלה גם מערכות הגנה אוויריות שיכולות לסייע במקרה של תגובה איראנית.

ריכוז התקפי קטלני

לפני כשבועיים הגיעה נושאת המטוסים לינקולן עם קבוצת התקיפה שלה למזרח התיכון, והצבה של נושאת מטוסים שנייה באזור תהיה הפעם הראשונה שבה שתי נושאות מטוסים אמריקניות פועלות במזרח התיכון זה כמעט שנה - מאז המבצע האמריקני נגד המורדים החות'ים בתימן.

לצד נושאת המטוסים וקבוצת התקיפה שלה, מוצבות באזור המפרץ הפרסי 5 ספינות קרב אמריקניות נוספות, וככל הנראה גם צוללת גרעינית. בים סוף מוצבת ספינת קרב אמריקנית נוספת.

כוננות בהגנה

במקביל לצי האמריקני שבאזור, שורה של צעדים אמריקנים מרמזים על מוכנות מוגברת להסלמה מול איראן. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח שבבסיס האמריקני אל-עודיד בקטאר הציבו הכוחות טילי פטריוט על משאיות שיגור, צעד שיאפשר שינוע מהיר יותר ממקום למקום.

תמונות לוויין מהבסיסים האמריקניים ברחבי המזרח התיכון מצביעות גם על הצבת מטוסים צבאיים נוספים באזור, כולל בקטאר, בעומאן ובירדן.

בנוסף, בוול סטריט ג'ורנל דווח בשבוע שעבר שהפנטגון משנע מערכות הגנה אווירית נוספות למזרח התיכון, במטרה להגן על הכוחות האמריקניים, ישראל ומדינות ערב ידידותיות. לפי הדיווח, מערכות THAAD ופטריוט נוספות הוצבו בין היתר בירדן, כווית, בחרין, סעודיה וקטאר.