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בלי אינטרנט וסרטים: בטאליבן החלו לנפץ סמארטפונים בגלל חוק חדש | צפו

הטליבאן אוכף איסור נרחב על שימוש בסמארטפונים בקרב עובדי ממשל ואזרחים באפגניסטן | המשטר מנפץ מכשירים ומאיים בעונשים חמורים (מעניין)

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טקס ניפוץ סמארטפונים של הטאליבן
טקס ניפוץ סמארטפונים של הטאליבן| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

הטליבאן החל לאכוף איסור נרחב על שימוש בסמארטפונים בקרב עובדי ממשל ואנשי הארגון באפגניסטן, ואף איים להשמיד מכשירים של מפרי ההוראה. לפי צו שהופץ על ידי בתי הדין הצבאיים של הטליבאן, "אם מישהו ישתמש באחד מהם, הטלפון שלו ינופץ ויוטלו עליו עונשים משפטיים ושרעיים".

בסרטון שפורסם ב נראה בכיר בטליבאן מקריא את ההוראה, בעוד אדם אחר מנפץ סמארטפונים. לפי דיווחים מתוך אפגניסטן, האיסור מיושם באופן שונה ממקום למקום, ובאזורים מסוימים הוא הורחב גם לנשים, אזרחים, מורים, תלמידים ועובדי רפואה.

גורמים מקומיים סיפרו כי בחלק מהמשרדים נאסר כבר לפני חודשים להכניס סמארטפונים לעבודה. עובד ממשל במחוז הראת סיפר: "הם החרימו את הטלפונים שלנו, וכשמחינו על כך הם פשוט ניפצו אותם".

לפי אנליסטים, הטליבאן חושש מהדלפות פנימיות, מהפצת תיעוד של מחאות נגד המשטר ומהפגיעה בתפוקת העבודה של פקידי הממשלה.

אחד המומחים אמר ל'גרדיאן' כי "סמארטפונים והשפעתם על הפרודוקטיביות הם אתגר אוניברסלי, אבל לא ראיתי מדינות אחרות שמחוקקות נגדם".

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