אחרי שבאיראן איימו "להבעיר כל כלי שיט שינסה לעבור בו", נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריז הערב (שלישי) כי הורה לרשויות האמריקאיות להעניק ביטוח וערבויות לכל הסחר הימי במפרץ. לדבריו, ספינות של הצי האמריקאי יחלו ללוות אניות במיצרי הורמוז.

בהודעה שפרסם הערב ברשת החברתית שבבעלותו כתב הנשיא: "באופן מיידי הורתי לתאגיד מימון הפיתוח של ארצות הברית (DFC) לספק, במחיר סביר מאוד, ביטוח סיכונים פוליטיים וערבויות לביטחון הפיננסי של כל הסחר הימי, ובמיוחד אנרגיה, העובר דרך המפרץ. זה יהיה זמין לכל קווי הספנות. במידת הצורך, חיל הים של ארצות הברית יתחיל ללוות מכליות דרך מצר הורמוז, בהקדם האפשרי. לא משנה מה, ארצות הברית תבטיח זרימה חופשית של אנרגיה לעולם. עוצמתה הכלכלית והצבאית של ארצות הברית היא הגדולה ביותר עלי אדמות. פעולות נוספות יבואו".

כזכור, אמש משמרות המהפכה של איראן הכריזו כי מצר הורמוז – אחד מנתיבי הסחר הימי העמוסים והחשובים בעולם – סגור לתנועה, וכי איראן תבעיר כל כלי שיט שינסה לעבור בו.

בהצהרה שפורסמה בתקשורת הממלכתית האיראנית אמר אברהים ג'בארי, יועץ בכיר למפקד הכללי של משמרות המהפכה: "מצר הורמוז סגור. אם מישהו ינסה לעבור בו, גיבורי משמרות המהפכה והצי הסדיר יעלו את הספינות הללו באש".

במקביל, על פי דיווח בכאן חדשות, ישראל מקיימת דיונים על אפשרות לספק הגנה לאינטרסים אמריקניים באזור המפרץ. לפי גורם ישראלי שצוטט בדיווח, ישנם דיונים בנושא, 'ויכול להיות שנסייע למאמץ ההגנה של ארה"ב בדיוק כמו שהיא מסייעת למאמץ ההגנה שלנו'. הקואליציה המשותפת למדינות באזור שוקלת לפעול כדי לספק הגנה למדינות המפרץ המותקפות בהיקפים גדולים מאוד על ידי איראן.