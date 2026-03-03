כיכר השבת
"פעולות נוספות יבואו"

אחרי האיום האיראני - טראמפ מודיע: הצי האמריקני יאבטח ספינות במצרי הורמוז

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הצי האמריקני יתחיל לאבטח מכליות באזור מצר הורמוז בשל איומי איראן להשבית את הפעילות הימית | כזכור, אמש משמרות המהפכה הכריזו כי מצר הורמוז – אחד מנתיבי הסחר הימי העמוסים והחשובים בעולם – סגור לתנועה, וכי איראן תבעיר כל כלי שיט שינסה לעבור בו (בעולם)

אחרי שבאיראן איימו "להבעיר כל כלי שיט שינסה לעבור בו", נשיא ארצות הברית מכריז הערב (שלישי) כי הורה לרשויות האמריקאיות להעניק ביטוח וערבויות לכל הסחר הימי במפרץ. לדבריו, ספינות של הצי האמריקאי יחלו ללוות אניות במיצרי הורמוז.

בהודעה שפרסם הערב ברשת החברתית שבבעלותו כתב הנשיא: "באופן מיידי הורתי לתאגיד מימון הפיתוח של ארצות הברית (DFC) לספק, במחיר סביר מאוד, ביטוח סיכונים פוליטיים וערבויות לביטחון הפיננסי של כל הסחר הימי, ובמיוחד אנרגיה, העובר דרך המפרץ. זה יהיה זמין לכל קווי הספנות. במידת הצורך, חיל הים של ארצות הברית יתחיל ללוות מכליות דרך מצר הורמוז, בהקדם האפשרי. לא משנה מה, ארצות הברית תבטיח זרימה חופשית של אנרגיה לעולם. עוצמתה הכלכלית והצבאית של ארצות הברית היא הגדולה ביותר עלי אדמות. פעולות נוספות יבואו".

כזכור, אמש משמרות המהפכה של הכריזו כי מצר הורמוז – אחד מנתיבי הסחר הימי העמוסים והחשובים בעולם – סגור לתנועה, וכי איראן תבעיר כל כלי שיט שינסה לעבור בו.

בהצהרה שפורסמה בתקשורת הממלכתית האיראנית אמר אברהים ג'בארי, יועץ בכיר למפקד הכללי של משמרות המהפכה: "מצר הורמוז סגור. אם מישהו ינסה לעבור בו, גיבורי משמרות המהפכה והצי הסדיר יעלו את הספינות הללו באש".

במקביל, על פי דיווח בכאן חדשות, ישראל מקיימת דיונים על אפשרות לספק הגנה לאינטרסים אמריקניים באזור המפרץ. לפי גורם ישראלי שצוטט בדיווח, ישנם דיונים בנושא, 'ויכול להיות שנסייע למאמץ ההגנה של ארה"ב בדיוק כמו שהיא מסייעת למאמץ ההגנה שלנו'. הקואליציה המשותפת למדינות באזור שוקלת לפעול כדי לספק הגנה למדינות המפרץ המותקפות בהיקפים גדולים מאוד על ידי איראן.

האיום האיראני הוא אמיתי ומיידי הממשלה חייבת לפעול במהירות לתאם עם הצי האמריקני לחזק את מערכי ההגנה ולוודא שהצי שלנו מסוגל לאבטח ספינות ללא אפשרות לאיום כל דקה חשובה להצלת חיי אדם ולשמירה על ביטחון ישראל והעולם
זילבר
3
האיום האיראני במצרי הורמוז אינו משחק כל ניסיון לעצור ספינות מסכן את הסחר העולמי ואת ביטחון ישראל הממשלה חייבת לתאם מיידית עם ארה"ב ולתמוך במבצעים משותפים להגנה על נתיבי המים תוך חיזוק מערכי הצי והמודיעין שלנו
זאב
2
לרסס למחוק ולהשמיד את כל המנהיגים והכוחות של האויב בכל החזיתות להפוך כל מערך ירי, כל מחסן תחמושת וכל מפקדה לאפר אין להשאיר עקבות אין מקום לשיקום כל איום חייב להיעלם צריך פעולה מוחצת עוצמתית ומיידית כל מי שמרים ראש ייפול מיד כל צעד חייב להיות קטלני ומוחלט אין הפסקה אין חצי צעדים כל מהלך חייב להיות מו
דניאל

