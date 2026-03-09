"אנחנו מוחצים את האויב יחד עם הישראלים": צפו בהצהרת טראמפ 

"אנחנו מוחצים אותם ביחד עם הישראלים", קטע מתורגם מדברי הנשיא בהצהרה ( צילום: הבית הלבן )

לאחר שהצהיר בריאיון לרשת CBS כי "המלחמה קרובה להיגמר", נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא נאום לאומה בפלורידה, שבתחילתו התייחס גם למלחמה באיראן.

"לקחנו 'טיול קטן', היינו צריכים לעשות את זה כדי להיפטר מקצת רשע. אתם תראו שזה ימשך זמן קצר", אמר טראמפ בתחילת נאומו, והוסיף: "הסוף של איראן מתקרב אחרי שהם בחרו מנהיג קיצוני".

"מנהיגי איראן חוסלו - או שהם סופרים את הדקות עד שיחוסלו. לא ננוח עד שהאויב יובס בצורה מוחלטת", הבהיר הנשיא.

לאחר מכן אמר כי "אנחנו וישראל מרסקים את האויב, לא ננוח עד שיושמד לחלוטין". הנשיא תיאר כי המזל"טים והטילים של איראן הושמדו, וכי 46 ספינות הוטבעו בקרקעית האוקיינוס על ידי הכוחות האמריקאים. לדבריו, יכולת שיגור הטילים של איראן ירדה לכמעט 10 אחוז ממה שהייתה.

"כבר ניצחנו במובנים רבים, אבל עדיין לא ניצחנו מספיק", הוסיף טראמפ. לדבריו, "אנחנו ממשיכים קדימה בנחישות גדולה מתמיד כדי להשיג ניצחון מוחלט שיסיים את הסכנה המתמשכת הזו, אחת ולתמיד".

בהמשך הצהיר טראמפ כי ישראל הייתה מושמדת לולי מבצע "פטיש חצות" של ארה"ב. "אם לא היינו מפציצים את מתקני הגרעין של איראן ביוני - ישראל כבר היתה נמחקת כי היה לאיראן נשק גרעיני", טען הנשיא.