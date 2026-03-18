שש רגליים: צבא הרובוטים הסיני שיקים את הבסיס הראשון על הירח

עד שנת 2035, הירח כבר לא יהיה רק סלע שומם: סין חושפת את תוכנית העבודה להקמת תחנת מחקר קבועה המבוססת על כוח עבודה רובוטי מתקדם | שילוב של ידיים אנושיות ומערכות שינוע אוטונומיות עשוי להפוך את החזון של מגורי אדם מחוץ לכדור הארץ למציאות מוחשית (חדשות בעולם)

הדמיה של הרובוט הסיני (צילום: מסך)

מאיצה את המרוץ לבניית בסיס קבע בקוטב הדרומי של הירח ומציגה את "הפועלים" שיבצעו את העבודה הקשה: רובוטים חצי-אנושיים המצוידים בידיים מיומנות ופלטפורמות הובלה בעלות שש רגליים.

הרובוט המרכזי, שפותח בבייג'ינג, משלב גוף עליון גמיש המסוגל להסתובב ב-180 מעלות ולהתכופף קדימה, עם בסיס גלגלים יציב המאפשר תנועה מהירה ובטוחה בשטח הקשה של הירח. ידיו המפרקיות מסוגלות לבצע פעולות עדינות של תחזוקה, בנייה ודגימה מדעית בדיוק רב.

קור לא מהעולם הזה

כדי להתמודד עם הקור הקיצוני והקרקע הבוגדנית, הרובוטים מצוידים בגלגלי רשת מתכת עם סיבי פלדה סופגי זעזועים, טכנולוגיה שהוכחה בהצלחה ברכבי המאדים והירח הקודמים של סין. לצד הרובוטים ה"בנאים", תופעל מערכת לוגיסטית חסכונית שתשנע ציוד כבד על גבי מכונות שש-רגליות המסוגלות לנחות רכות על פני השטח ולנוע בעצמם אל אתר הבנייה.

התוכנית הסינית השאפתנית כוללת שלבי ביניים קריטיים: כבר השנה תצא משימת "צ'אנג-אה 7" לחפש קרח ומים, וסביב שנת 2028 תנסה משימת "צ'אנג-אה 8" להדפיס לבנים ישירות מאדמת הירח באמצעות טכנולוגיית תלת-ממד.

בעוד שהנחיתה המאוישת הראשונה של סין על הירח מתוכננת להתבצע לפני שנת 2030, הקמת תחנת המחקר הבינלאומית (ILRS) – פרויקט שכבר משך אליו 17 מדינות – צפויה להסתיים במודל בסיסי עד 2035, ולהתרחב לרשת גלובלית עד אמצע המאה.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
