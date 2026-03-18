לא רק מודיעין": איך רוסיה מעמיקה את שיתוף הפעולה עם איראן?

הרפובליקה האסלאמית של איראן מגבירה בשבועות האחרונים את התיאום הצבאי עם רוסיה, הכולל העברת מודיעין ולוויינים וכן טכנולוגיות רחפנים מתקדמות - כפי שכתבנו שעולה מדיווח ה"וול סטריט ג’ורנל" ומפי גורמים הבקיאים בפרטים. לפי הדיווח, מוסקבה מספקת לטהרן מידע מודיעיני המסייע לה לתקוף מטרות אמריקניות במזרח התיכון, כחלק מהעמקת שיתוף הפעולה הצבאי בין שתי המדינות בעיצומו של המבצע הצבאי בהובלת ארה"ב וישראל נגד איראן.

פרסום זה מצטרף לדיווח של הוושינגטון פוסט מ־6 במרץ, שלפיו רוסיה מעבירה לאיראן נתוני מודיעין על מיקומי ספינות ומטוסים אמריקניים באזור מאז פרוץ העימות. גורם ביטחוני צוטט באומרו כי מדובר ב"מאמץ מקיף למדי". ימים לאחר מכן הוסיפה CNN כי שיתוף הפעולה כבר איננו מוגבל למידע גולמי בלבד, אלא כולל גם ייעוץ טקטי המבוסס על ניסיון רוסיה בזירת הלחימה באוקראינה. "מה שהיה בעבר תמיכה כללית הופך כעת למעורבות מדאיגה יותר", אמר גורם מודיעיני מערבי לערוץ.

במכון קרנגי לשלום בינלאומי ציינו כי עבור איראן - המחזיקה במספר מצומצם של לוויינים בלבד - למידע הלווייני הרוסי יש ערך עצום. מוסקבה, שמפתחת מערכות איסוף ומעקב מתקדם מאז ראשית המלחמה באוקראינה, מעניקה לאיראנים יתרון אסטרטגי בשדה הקרב.

שר החוץ האיראני עבאס ערג'צ'י אישר בראיון ששודר ב־9 במרץ ברשת NBC כי "רוסיה מסייעת לנו בהרבה מישורים", והוסיף כי היחסים הפכו ל"שותפות מצוינת", אם כי סירב לפרט. במקביל מסר נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי לעיתון ג'רוזלם פוסט כי שרידיהן של רחפנים שנפלו במזרח התיכון כוללים רכיבים שמקורם ברוסיה - הוכחה, לדבריו, למעגל הסיוע ההדדי בין שתי המדינות, לאחר שאיראן הקימה עבורה מפעלי רחפנים בעיר ילבוגה.

בוושינגטון ניסו לצנן את הלהבות. שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' אמר כי "רוסיה וסין אינן גורם משמעותי בזירה", ויועץ הביטחון הלאומי מייק וולץ הוסיף כי "הסיוע הרוסי לא תרם להם רבות". השליח המיוחד סטיב ויטקוף ציין כי קיבל ממוסקבה הבהרות שלפיהן אין היא מעבירה לישראל או לאיראן מידע ישיר על מטרות, והביע אמון בדבריהם.

גם כך, פרשנים מעריכים כי הקרמלין רואה במודיעין ובהכוונה הטקטית דרך זולה ובטוחה לתמוך בארצו של חמינאי - תוך שמירה על מרחק מעימות ישיר עם וושינגטון. "הרוסים מודעים היטב לעזרה שאנו נותנים לאוקראינים", צוטט אחד המקורות באומרו, "והם שמחים מאוד להחזיר לנו באותה מטבע".