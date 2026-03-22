כיכר השבת
עלו עליהם

ה"עיתונאים" האיראנים מתרברבים: "איפה אנחנו טוהא? במצרי הורמוז" - זה מה שהתברר

שני "עיתונאים" איראנים, עושי דברו של המשטר, הצטלמו בסמוך לאוניית מסחר כשהיא עומדת בכניסה למצרי הורמוז, ממתינה לאישור מהמשטר בטהרן | "יש 40 ספינות כאלה שממתינות", התרברבו השניים" (חדשות)

כלי התקשורת של התעמולה האיראנית הציגו בטלוויזיה המקומית שני גברים "עיתונאים" שטים על סירה, מאחוריהם מה שנראה כמכלית גדולה, עומדת במקום.

השניים שוחחו ביניהם מול המצלמה על היכולת של לשתק את התעבורה הימית במצרי הורמוז - בו עוברים כ-20% מהנפט העולמי.

"איפה אנחנו עכשיו טוהא?", שואל המחבל האחד את חברו, שעונה לו: "אנחנו במצרי הורמוז".

השניים מנסים להוכיח בסרטון את השליטה האיראנית במקום, כאשר לטענתם 40 ספינות ממתינות בכניסה למעברים לקבלת אישור מאיראן.

אלא שלמעשה, לפי גורמים יודעי דבר הספינה בסרטון היא "מכלית איראנית ריקה וחלודה מאוד שלא זזה מאז השנה שעברה, הרבה לפני הסגר החדש."

באופן חשוד למדי, זוהי הספינה היחידה שהוצגה בסרטון התעמולה.

צפו בתיעוד.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
אם אתה לא מבינים פרסית אז אל תכתבו את הכתבה ... הוא שואל אותו איפה אנחנו נמצאים.. לא טוהר זה לא השם שלו חחחח
פרסי
2
חחח, עוד מעט תקבלו טילים ותצטרפו לחבורה המפוקפקת שלכם.
יפה
1
תשימו לב שהשיער שלהם לא עף מהרוח מה שמוכיח שמדובר במסך ענק או תמונה מאחוריהם
אלי

