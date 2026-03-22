מנהיגת האופוזיציה בבריטניה, קמי בדנוק, פתחה במתקפה חזיתית נגד ראש הממשלה קיר סטארמר, בטענה כי פעל להסתיר מהציבור את דבר תקיפת הטילים האיראנית על בסיס דייגו גרסיה, כך לפי דיווח שצוטט ב'N12'.

בדנוק מהמפלגה השמרנית טענה כי הממשלה ביצעה טיוח של העובדות בנוגע למתקפה על המתקן הצבאי המשותף לבריטניה וארצות הברית.

לדברי מנהיגת האופוזיציה, המידע על פגיעת הטילים הגיע לידיעת הציבור דרך דיווחים בתקשורת ולא באמצעות הודעה רשמית מטעם הממשלה. בדנוק ציינה כי "עכשיו אנחנו מגלים, מהתקשורת ולא מראש הממשלה, שהבסיס הבריטי בדייגו גרסיה היה יעד למתקפות טילים איראניות". היא הוסיפה כי "ראש הממשלה חייב מיד לחשוף את כל הפרטים של המתקפה האחרונה על חיילים בריטים ולהסביר מדוע הציבור לא עודכן מוקדם יותר".

התקיפה האיראנית המדוברת בוצעה נגד הבסיס הממוקם במרחק העולה על 3,000 קילומטרים משטחה של איראן, נתון המעיד על הרחבה משמעותית של טווח הירי המבצעי של טהראן. בראיון לכלי התקשורת הבריטיים התייחסה בדנוק למתיחות הביטחונית ואמרה כי "אנחנו לא פתחנו במלחמה הזאת. אבל אם תהיה מלחמה כלשהי בין ארצות הברית לאיראן, לעולם לא נעמוד לצד איראן. זו מדינה עוינת שמנסה לבצע מזימות טרור על אדמת בריטניה".

עוד הוסיפה בדנוק ביקורת על תפקודו של סטארמר וציינה כי "היום אנחנו שומעים שהם ירו טילים לעבר דייגו גרסיה. הדבר העצוב הוא שאם נרצה בכך ואם לא - אנחנו נגררים לתוך זה, ומה שאנחנו צריכים הוא ראש ממשלה שיודע לחשוב קדימה". דבריה נאמרו על רקע התעקשותו של ראש הממשלה להימנע מהתערבות במערכה הצבאית.

במקביל לביקורת הפוליטית, עיתוני סוף השבוע בבריטניה הקדישו את כותרותיהם הראשיות לאיום הגובר. בעיתון "סאנדיי טלגרף" נכתב כי "הטילים האיראניים יכולים להגיע ללונדון, ישראל מזהירה את סטארמר", לצד פירוט הטענות כי יריביו של ראש הממשלה מאשימים אותו בהסתרת המתקפה שחשפה את טווח הטילים החדש.

העיתון "סאנדיי טיימס" פרסם כותרת דומה לפיה "כוח האש של איראן יכול להגיע ללונדון, טוענת ישראל. הטילים לדייגו גרסיה הם 'ההוכחה לאיום הגלובלי'". הדיווחים התבססו בין היתר על אזהרות שהעבירה ישראל לממשל הבריטי, לפיהן היכולת הטכנולוגית שהופגנה בתקיפה האחרונה מהווה איום ישיר על הבירה הבריטית.

עד כה, הגיבו האירופאים בביטול לטענות הישראליות לפיהן איראן אכן יכולה להגיע לנקודות קריטיות באירופה. כעת, לאחר שהאיראנים הוכיחו שטווח הטילים שלהם מגיע לכ-4,000 ק"מ, המשמעות היא שטהרן תוכל לכוון את טיליה - אם רק תחפוץ בכך - לעבר פריז או לונדון.