שעות אחרי, נתניהו מגיב לראשונה: "נשמור על האינטרסים החיוניים - בכל מצב"

שעות לאחר ההודעה של נשיא ארה"ב טראמפ, ראש הממשלה נתניהו מתייחס לדברים ומצהיר: "נשמור על האינטרסים החיוניים של ישראל בכל מצב" | צפו בדבריו של נתניהו (חדשות מלחמה)

דבריו של נתניהו | צפו (צילום: דוברות רה"מ)

נשיא ארה"ב אמר לכלי תקשורת אמריקאים כי איראן "רוצה מאוד להגיע להסכם", לאחר שהמדינה הכחישה באופן גורף שיחות שמתנהלות עם .

התייחס לכך באיחור של שעות ואמר: "דיברתי היום עם הנשיא טראמפ, כי אפשר לממש את יעדי המלחמה בהסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו, הנשיא מאמין שיש לכך סיכוי".

עוד הוא אמר: "במקביל אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון, אנחנו כותשים את תוכנית הטילים וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה".

"זה יכול לקרות תוך 5 ימים או אפילו מוקדם יותר", טען הנשיא מוקדם יותר היום. לדבריו, "השיחות האחרונות עם איראן התקיימו אמש". "אני לא בטוח על מה התקשורת האיראנית מדברת", הוסיף בהתייחס להכחשות האיראניות.

"איראן היא זו שיצרה איתי קשר, ולא להיפך. ניהלנו שיחות משמעותיות עם בכירים איראנים נכבדים ויש בינינו כבר נקודות הסכמה מרכזיות. נראה שנקיים שיחה טלפונית עוד היום; שני הצדדים מעוניינים מאוד להגיע לעסקה", הוסיף הנשיא.

"אני מקווה לפתור את הסוגיה מול האיראנים ומאמין שהסכם כזה יהיה התחלה מצוינת עבורם ועבור האזור כולו. הסכם כזה יבטיח לישראל שלום ארוך טווח, ואני סבור שהיא תשמח על כך", הוא הבהיר. לדבריו, "בנוגע למג'תבא ח'אמינאי, אינני יודע אם הוא חי, אך אינני מייחל למותו."

"אנחנו רוצים שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, רוצים את החומר הגרעיני המועשר ואני חושב שאנחנו נקבל אותו", הבהיר טראמפ, והוסיף, "אם זה יקרה זו התחלה טובה עבור איראן לבנות את עצמה מחדש. זה גם יהיה טוב לישראל ולשאר המדינות במזרח התיכון". "אם נגיע להסכם עם איראן - ישראל תהיה מרוצה", טען הנשיא.

"מחר בבוקר שעון איראן תכננו לפוצץ את תחנת הכוח המרכזית באיראן שעלות השיקום שלה היא 10 מיליארד דולר", ציין הנשיא. לדבריו, "הם התקשרו אלינו, הם רוצים לעשות עסקה ואנחנו מוכנים לעשות עסקה. הם הסכימו שלא יהיה להם נשק גרעיני".

"אם תהיה לנו עסקה עם איראן אנחנו נרד למתקני הגרעין וניקח את האורניום בעצמנו", הוסיף טראמפ.

6
כמובן ביבי השקרן הבטיח ביטחון והפקיר אותנו שוב לאיזה הסכם עלוב שהיה כבר לפני שנים עם אובמה, פשוט לא יאמן איך אדם שפוי עדיין מאמין לו
נחי
5
ביבי ג'ון תחזיר את הגנים והמעונות השתגענווווו
שלומיאן
4
בס"ד רל תאמינו באיראנים. הם יעשו מלכודת זיהום רדיואקטיבי לכוחות שיקחו את האורניום או שמחכים שטראמפ יסיים את הקדנציה ולרחר מכן הם יעשו מה שהם רוצים.
הצדיק ממדינת סדום
3
פחות דיבורים ויותר מעשים.
מיואש למדי
2
שלא תסכים שנחטוף מטח סיום כמו פעם שעברה ללא תגובה
רם
1
הוא עוד שניה נרדם מסכן
יאיר

