מושל קליפורניה, גאווין ניוסום, הודיע בראיון שפורסם ביום שלישי באתר פוליטיקו כי הוא מצר על כך שתיאר את ישראל כמדינת אפרטהייד לפני מספר שבועות.

ניוסום, דמוקרט שנחשב למועמד פוטנציאלי לנשיאות ב-2028, הבהיר את עמדתו לאחר שדבריו הקודמים עוררו ביקורת מצד ארגונים יהודיים שדרשו הבהרות. בראיון החדש אמר המושל כי "אני מעריץ את מדינת ישראל" והוסיף כי "אני גאה לתמוך במדינת ישראל".

לצד הבעת החרטה, ניוסום הדגיש כי הוא שומר על התנגדות נחרצת למדיניות הממשלה הנוכחית בירושלים. הוא ציין כי "אני מתנגד עמוקות, עמוקות להנהגתו של ביבי נתניהו, להתנגדותו לפתרון שתי המדינות ומתנגד עמוקות לאופן שבו הוא מפנק את הימין הקיצוני בכל הנוגע למה שקורה בגדה המערבית". לדבריו, השימוש במונח השנוי במחלוקת נבע מחשש מפני מהלכים עתידיים של הממשלה, וכי הוא הושפע ממאמר דעה של הפרשן תומס פרידמן בניו יורק טיימס שהזהיר מפני סיפוח ופגיעה במערכת המשפט.

המושל הסביר כי דבריו כוונו לאפשרות של סיפוח מלא של הגדה המערבית, מהלך שלדבריו יביא אחרים להשתמש במונח המדובר. "זהו חשש לגיטימי שיש לי, שאני חולק עם תום - שהכיוון הזה, אם החזון הזה והכיוון הזה של הימין הקיצוני שביבי מטפח, אם הם יראו את הסיפוח המלא של הגדה המערבית, אז זה לא משהו - זו מילה שאתם עשויים לשמוע אחרים משתמשים בה", אמר ניוסום בראיון.

בעבר נחשב ניוסום לתומך עקבי של ישראל, ואף ביקר בה מיד לאחר השבעה באוקטובר כדי להיפגש עם משפחות הנפגעים. עם זאת, בתקופה האחרונה החריף את הטון כלפי הממשלה הימנית ואף הצהיר כי לא יקבל תרומות מאיפא"ק.