משתפים פעולה למחיצת משטר הטרור: אגף המודיעין בצה"ל מסייע לארצות הברית במודיעין איכותי ומדוייק על מצר הורמוז, האיים הסמוכים, ואי הנפט ח'ארג, כך מסרו גורמים ביטחוניים בישראל הערב (שני).

על פי הדיווח בכאן חדשות, שיתוף הפעולה מגיע על רקע ההיערכות האמריקנית להוציא פעולת קומנדו קרקעית באיראן במידה והמגעים בין המדינות יגיעו למבוי סתום. הגורמים הוסיפו כי האמריקניים עדכנו את ישראל בתוכניות, שבמידה ויצאו לפועל, ישתתפו בהם כוחות אמריקניים בלבד.

במקביל, בכיר ביטחוני ישראלי שצוטט בדיווח אמר שישראל קרובה להשגת יעדי המערכה באיראן וכעת מתקדים בהעמקת ההישגים כדי להעניק לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנופי לחץ להגיע עם איראן להסדר עתידי - גם בסוגיית הגרעין.

לדברי אותו בכיר שצוטט בדיווח, "הנשיא האמריקני בעצמו מטפל בסוגיית הגרעין האיראני. נפעל ככל שיידרש, אנחנו נחושים להשיג את המטרות".

בהתייחס לסוגיית המו"מ בין ארצות הברית לאיראן, גורם במערכת הביטחון הדגיש כי ישראל מתואמת ומסונכרנת בעלת בריתה, אך הדגיש כי "אין דרך צבאית להגיע לטיל האחרון": "אנחנו מאמינים שהם (ארצות הברית) לוקחים בחשבון את כל האינטרסים והצרכים הביטחוניים של ישראל". הגורם ציין כי סיום המערכה יהיה כאשר איראן תספוג פגיעה כלכלית וצבאית משמעותית.

מוקדם יותר הערב דובר הבית הלבן קרוליין לוויט דחתה את ההכחשות האיראניות על קיומו של משא ומתן. היא אמרה: "למרות הדיווחים הכוזבים המשא ומתן עם איראן נמשך. כוחות משותפים של ארצות הברית וישראל שולטים בשמיים וקבעו עליונות אווירית מעל איראן".

עוד אמרה לוויט: "למרות כל ההצהרות הפומביות שאתם שומעים מהמשטר והדיווחים השגויים. השיחות נמשכות ומתנהלות היטב. מה שנאמר בפומבי שונה כמובן מאוד ממה שמועבר אלינו באופן פרטי".