כיכר השבת
"צעד ראשון"

הטכנולוגיה תחת איום: איראן טוענת כי תקפה מרכז של אמזון בבחריין

משמרות המהפכה של איראן טוענים כי תקפו את מרכז מחשוב ענן של חברת אמזון בבחריין | על פי התקשורת באיראן מדובר ב"צעד ראשון נגד חברות הריגול הטכנולוגי" | כזכור, באיראן איימו כי החל מהראשון באפריל יכוונו תקיפות נגד חברות אמריקניות הפועלות באזור, כתגובה לתקיפות נגד המדינה (חדשות)

תאגיד אמזון | אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

משמרות המהפכה הצהירו היום (חג הפסח) כי פעולת התקיפה הראשונה נגד חברות מודיעין טכנולוגיות תהיה מרכז מחשוב הענן של החברה האמריקנית אמזון בבחריין. התקיפה מגיעה כתגובה על המתקפות של צבא ארצות הברית ב, כך על פי הצהרה לתקשורת המקומית.

הבוקר משמרות המהפכה טענו כי תקפו "תעשיות פלדה ואלומיניום אמריקניות" באזור, כשברקע איומיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ "להכות בהם חזק בשבועיים-שלושה הקרובים" ו"להחזיר אותם לעידן האבן".

כזכור, לפני יומיים איימו באיראן כי החל מהראשון באפריל יכוונו תקיפות נגד חברות אמריקניות הפועלות באזור, כתגובה לתקיפות נגד המדינה. משמרות המהפכה הודיעו כי בכוונתם לתקוף חברות אמריקניות הפועלות במזרח התיכון.

ברשימת היעדים נכללות 18 חברות: סיסקו, HP, אינטל, אורקל, מיקרוסופט, אפל, גוגל, מטה, IBM, דל, פלאנטייה, אנבידיה, ג'יי.פי. מורגן, טסלה, ג'נרל אלקטריק, ספיר סולושנס, G42 ובואינג.

על פי הודעתם, "התעלמתם מאזהרותינו החוזרות ונשנות בנוגע לצורך בהפסקת פעולות הטרור. היום, מספר אזרחים איראנים נהרגו בפיגועי טרור שבוצעו על ידכם ועל ידי הישראלים. מאחר שחברות IT ובינה מלאכותית אמריקאיות הן המרכיבים העיקריים בתכנון ומעקב אחר יעדי התנקשות, בתגובה לפעולות טרור אלו, המוסדות העיקריים המעורבים בפעילויות טרור אלו יהיו מטרות לגיטימיות עבורנו".

במשמרות המהפכה איימו: "אנו ממליצים לעובדי מוסדות אלו לעזוב באופן מיידי את מקומות עבודתם כדי להגן על חייהם. תושבי האזורים המקיפים את חברות הטרור הללו בכל מדינות האזור צריכים גם הם להשאיר רדיוס של קילומטר אחד מבתיהם ולחפש מחסה. חברות המעורבות באופן פעיל בפעולות טרור יעמדו בפני צעדי נגד על כל התנקשות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר