אל תתעסקו עם השוטרים הקטנים: היוזמה הסינית כדי לאכוף את החוק

במסגרת תוכנית ייחודית שצוברת תאוצה, תלמידי בית ספר בסין החלו "לעבוד במשרה חלקית" כזרוע המבצעת של המשטרה המקומית. שוטרים רשמיים מלבישים את הילדים במדים ושולחים אותם לנקודות מפתח ברחובות העיר, שם הם הופכים לחלק בלתי נפרד ממערך האכיפה הקהילתי.

למהלך שתי מטרות מרכזיות: לחנך את הילדים לערכי חוק וסדר מגיל צעיר, ולהשתמש בכוחה של המבוכה הציבורית כדי להשפיע על התנהגות המבוגרים.

ה"שוטרים הקטנים" מתמקדים בעיקר במפגש עם רוכבי אופניים שבוחרים לרכוב ללא קסדות. כשהם מזהים עבריין תנועה כזה, הילדים אינם מסתפקים במבט מאשים; הם פונים אליו ישירות ונוזפים בו בקול רם לעיני כל העוברים והשבים. ההיגיון הפסיכולוגי מאחורי המהלך פשוט אך אפקטיבי: בסין מאמינים שהבושה הכרוכה בקבלת הערה מילד קטן היא כלי הרתעתי עוצמתי, שמשפיע על הציבור לעיתים אף יותר מקנס כספי רגיל.

התהליך כולו מתבצע בליווי ובהדרכה, כאשר הילדים לומדים כיצד לפנות לציבור בביטחון ולהעביר את המסר בצורה ברורה. כך, הרחוב הסיני הופך לזירה של חינוך אזרחי אקטיבי, לשינוי נורמות חברתיות ובטיחותיות.