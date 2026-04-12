דרמה של ממש בהונגריה: מנהיג האופוזיציה פטר מדיאר הצליח לנצח את ראש ההמשלה המכהן ויקטור אורבן ולהדיח אותו מהשלטון אחרי 16 שנה. הקלפיות נסגרו בשעה 20:00 (שעון ישראל) עם שיעור הצבעה היסטורי של יותר מ-77%.

מנהיג האופוזיציה בהונגריה פטר מדיאר כתב בפייסבוק כי "ראש הממשלה ויקטור אורבן התקשר לברך אותנו על הניצחון". ראש ממשלת בונגריה ויקטור אורבן אמר כי אכן בירך את ראש האופוזיציה פטר מדיאר על ניצחונו בבחירות. "התוצאות ברורות", הוסיף. "זה כואב לכולנו. נמשיך לשרת את האומה מהאופוזיציה".

נכון לשעה 21:45 נספרו 29.2% מהקולות, ולעת עתה הם מעניקים למפלגת "טיסה" של פטר מדיאר 132 מ-199 המושבים בפרלמנט, קרוב מאוד לרף של שני שלישים (133). מפלגת "פידס" של ראש הממשלה ויקטור אורבן זוכה כרגע ב-62 מושבים. עם זאת, הנתונים האלה עשויים להשתנות בהמשך, ככל שיתקבלו עוד קולות.

הבחירות היום נתפסות כאחד הרגעים הגורליים ביותר שידעה הונגריה מאז סיום השלטון הקומוניסטי במדינה ב-1989. אורבן בן ה-62, שכיהן לראשונה כראש ממשלה בין 1998 ל-2002 וחזר לשלטון ב-2010, הנהיג בעשור וחצי שבהם הוא שולט מאז שורה של רפורמות במערכות המשפט, התקשורת והכלכלה. אורבן, בעל ברית הדוק של דונלד טראמפ ושל בנימין נתניהו, מיצב עצמו ב-16 שנות שלטונו הרצופות כראש הממשלה הימני ביותר באירופה.

דקות אחרי סיום ההצבעה הכריז מדיאר כי "ההונגרים עשו היסטוריה שוב" ומסר כי הוא אופטימי בנוגע לתוצאות, ומטה אורבן טען מצדו כי הגידול החד בשיעור ההצבעה נובע מכך שמפלגתו הצליחה להניע את הציבור לקלפיות, ולפיכך היא עומדת לזכות ברוב.