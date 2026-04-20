ומתי תתקיים הפגישה?

הפסקת האש בצפון צפויה להתארך? זה מה שהבטיח טראמפ לנשיא לבנון

הנשיא טראמפ הרגיע את נשיא לבנון ג'וזף עאון במהלך שיחת הטלפון ביום חמישי, לגבי האפשרות להארכת הפסקת האש עם ישראל אם זו תידרש | עוד דווח בלבנון כי "מתוכננת פגישה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לנשיא לבנון ג'וזף עאון", לפי הדיווח, "הפגישה תתקיים בקרוב" (בעולם)

הנשיא ג'וזף עאון (צילום: לשכת הנשיאות הלבנונית)

נשיא ארה"ב הרגיע את נשיא ג'וזף עאון במהלך שיחת הטלפון ביום חמישי, לגבי האפשרות להארכת הפסקת האש עם ישראל אם זו תידרש. על פי הדיווח בערוץ MTV הלבנוני, טראמפ גם הביע הבנה לצורך להבשלת התנאים לפני קיום שיחה או פגישה ישירה עם נתניהו.

עוד דווח ברשת MTV הלבנונית כי "מתוכננת פגישה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לנשיא לבנון ג'וזף עאון". לפי הדיווח, "הפגישה תתקיים בקרוב".

נשיא לבנון עאון עצמו אמר היום כי "לבנון ניצבת בפני שתי אפשרויות - המשך המלחמה על כל השלכותיה ההומניטריות, החברתיות, הכלכליות והריבוניות או משא ומתן כדי לשים קץ למלחמה ולהשיג יציבות מתמשכת. אני בחרתי במשא ומתן, ואני מקווה שנצליח להציל את לבנון".

עוד אמר כי "המשא ומתן הדו-צדדי ינוהל בידי לבנון באמצעות משלחת שבראשה יעמוד השגריר לשיבר סימון כרם. הבחירה במו"מ נועדה להביא להפסקת הפעולות העוינות, סיום הכיבוש הישראלי בדרום לבנון, ופריסת צבא לבנון עד לגבול הדרומי המוכר בין-לאומית"

