מנהיג איראן החדש נעדר מהעין הציבורית בעוד המשטר נאבק על הישרדותו במשא ומתן עם ארה"ב.

היעדרותו הממושכת של מוג'תבא ח'אמנהאי מעוררת שאלות לגבי זהות מקבל ההחלטות בטהרן, בזמן שנשיא ארצות הברית מאריך את הפסקת האש עם המדינה.

​שישה שבועות לאחר שהוכרז כמנהיג העליון החדש של איראן בעקבות חיסול אביו, מוג'תבא ח'אמנהאי טרם נראה או נשמע בציבור.

היעדרותו המופגנת מתרחשת בשיאו של עימות המהווה איום קיומי על המשטר, ובמקומו מפיצה המדינה הצהרות המיוחסות לו באמצעי המדיה החברתית או באמצעות סרטוני בינה מלאכותית.

המצב הנוכחי הוביל לביטול סבב שיחות בפקיסטן, לאחר שהמשלחת האיראנית לא הופיעה, מה שגרם לנשיא דונלד טראמפ להעניק לאיראנים ארכה נוספת לגיבוש עמדה מאוחדת. טראמפ ציין כי "אנחנו מתעסקים עם אנשים שונים מכל מה שמישהו התעסק איתו בעבר".

​הערפל סביב מצבו של ח'אמנהאי בן ה-56 מתגבר נוכח דיווחים על פציעות שספג במהלך המתקפה בה נהרג אביו.

לפי גורמים ששוחחו עם רשת CNN, המנהיג סבל משברים ברגלו ומפציעות בפניו ובעינו, דיווחים שכבר פורסמו בשבועות האחרונים.

בעוד שדיווחים אחרים טוענים כי הוא משתתף בישיבות דרך שיחות ועידה, עלי ואעז מהקבוצה הבינלאומית למשברים טוען כי "נראה שמוג'תבא לא נמצא במצב שבו הוא יכול לקבל החלטות קריטיות או לנהל את המשא ומתן לפרטי פרטים".

ואעז הוסיף כי "מוג'תבא נעדר מהשטח, לכן ייחוס עמדות אליו הוא כיסוי טוב עבור הנושאים והנותנים האיראנים כדי להגן על עצמם מפני ביקורת".

​בהיעדרו של מנהיג גלוי, יו"ר הפרלמנט מוחמד באגר קאליבאף תפס את קדמת הבמה כדמות המייצגת את הרפובליקה האסלאמית.

קאליבאף, יחד עם שר החוץ עבאס עראקצ'י, מנסים לשדר אחדות בין הדרג המדיני לצבאי, אך הביקורת הפנימית גוברת. תומכי המשטר תקפו לאחרונה את עראקצ'י לאחר שהכריז על פתיחת מצר הורמוז, בטענה שצעד כזה דורש אישור מפורש מהמנהיג העליון.

המומחה דני סיטרינוביץ' ציין כי "איראן עומדת בפני מערכת מבוזרת יותר, קשוחה ונוקשה אידיאולוגית, כזו שמפרשת את חוסנה בעימות כסוג של ניצחון א-לוהי".