כיכר השבת
תיעוד מבטן המטוס

פעם טרוריסט מבוקש - היום מלווה במטוסי קרב: כך התקבל א-שרעא באמירויות

פעם טרוריסט מבוקש - היום מלווה במטוסי קרב: כך התקבל א-שרעא באמירויות

נשיא רוסיה אחמד א-שרעא המכונה בכינוי הג'יהאד שלו אל-ג'ולאני, זכה לכבוד נדיר מצד איחוד האמירויות בהגיעו לביקור במדינה, לאחר שמטוסי קרב ליווי את המטוס הנשיאותי.

נשיא סוריה, אחמד א-שרעא, הגיע אתמול (רביעי) לביקור רשמי באיחוד האמירויות, שם נועד באבו דאבי עם הנשיא השייח' מוחמד בן זאיד אאל נהיאן. המנהיגים דנו בדרכים להרחבת שיתוף הפעולה בין המדינות, תוך דגש מיוחד על שותפויות כלכליות ומיזמי פיתוח ארוכי טווח.

​במהלך הפגישה התייחסו השניים להתפתחויות הביטחוניות האחרונות במזרח התיכון, ובראשן התקיפות האיראניות נגד מתקנים אזרחיים ותשתיות באזור.

א-שרעא הדגיש את עמידתה של סוריה לצד איחוד האמירויות בשמירה על ריבונותה וגינה את הפעולות המערערות את היציבות האזורית.

​הביקור באמירויות מהווה את התחנה השלישית בסבב דיפלומטי של הנשיא הסורי במדינות המפרץ, לאחר שביקר בערב הסעודית ובקטאר. מטרת הסבב היא שיקום היחסים עם מדינות המועצה לשיתוף פעולה במפרץ וגיוס תמיכה בתהליכי השיקום של סוריה.

​לאחר המפגש הביע א-שרעא שביעות רצון מהשיחות וציין כי "השיחות עם השייח' מוחמד בן זאיד אאל נהיאן היו פרודוקטיביות ביותר".

לדבריו, אופקי העבודה המשותפת התרחבו, שכן "אנו רואים הזדמנויות משמעותיות לצמיחה באמצעות העמקת שיתוף הפעולה הכלכלי ויעדי פיתוח משותפים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
נשיא סוריה ולא רוסיה פעמיים טעות
מיכל

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר