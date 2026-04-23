נשיא רוסיה אחמד א-שרעא המכונה בכינוי הג'יהאד שלו אל-ג'ולאני, זכה לכבוד נדיר מצד איחוד האמירויות בהגיעו לביקור במדינה, לאחר שמטוסי קרב ליווי את המטוס הנשיאותי.

נשיא סוריה, אחמד א-שרעא, הגיע אתמול (רביעי) לביקור רשמי באיחוד האמירויות, שם נועד באבו דאבי עם הנשיא השייח' מוחמד בן זאיד אאל נהיאן. המנהיגים דנו בדרכים להרחבת שיתוף הפעולה בין המדינות, תוך דגש מיוחד על שותפויות כלכליות ומיזמי פיתוח ארוכי טווח.

​במהלך הפגישה התייחסו השניים להתפתחויות הביטחוניות האחרונות במזרח התיכון, ובראשן התקיפות האיראניות נגד מתקנים אזרחיים ותשתיות באזור.

א-שרעא הדגיש את עמידתה של סוריה לצד איחוד האמירויות בשמירה על ריבונותה וגינה את הפעולות המערערות את היציבות האזורית.

​הביקור באמירויות מהווה את התחנה השלישית בסבב דיפלומטי של הנשיא הסורי במדינות המפרץ, לאחר שביקר בערב הסעודית ובקטאר. מטרת הסבב היא שיקום היחסים עם מדינות המועצה לשיתוף פעולה במפרץ וגיוס תמיכה בתהליכי השיקום של סוריה.

​לאחר המפגש הביע א-שרעא שביעות רצון מהשיחות וציין כי "השיחות עם השייח' מוחמד בן זאיד אאל נהיאן היו פרודוקטיביות ביותר".

לדבריו, אופקי העבודה המשותפת התרחבו, שכן "אנו רואים הזדמנויות משמעותיות לצמיחה באמצעות העמקת שיתוף הפעולה הכלכלי ויעדי פיתוח משותפים".