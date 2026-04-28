אירוע מוזר: בן 89 פתח במסע ירי עם רובה ציד באתונה - והצליח לברוח ברכבו

קשיש חמוש ברובה ציד פתח במסע ירי במספר זירות באתונה | לפי הדיווחים, הירי בוצע לעבר בית משפט וסניף ביטוח לאומי |ארבעה בני אדם נפצעו באירוע המוזר (חדשות)

מצוד מתנהל כעת באתונה, יוון, אחר בן 89 שפצע ארבעה בני אדם לפחות במסע ירי שהוגדר על ידי התקשורת המקומית כ"לא שגרתי".

​כוחות משטרה גדולים עורכים מצוד נרחב ברחבי אתונה אחר גבר בן 89, החשוד בביצוע שני אירועי ירי נפרדים מוקדם יותר היום (שלישי). במהלך מסע הירי נפצעו לפחות ארבעה בני אדם באזורים שונים בעיר, בעוד החשוד מצליח להימלט מהרשויות.

​ על פי דיווחי המשטרה, לאחר הירי נטש החשוד את רובה הציד שבו השתמש ונעלם מהמקום, מה שהוביל להכרזה על כוננות מוגברת.

​מסע הירי החל מוקדם יותר ברובע קרמייקוס במרכז העיר, בתוך בניין המשמש את שירותי סוכנות הביטוח הלאומית של יוון.

התקיפה השנייה של החשוד התרחשה ברחוב לוקראוס, סמוך למתחם בית המשפט של הערכאה הראשונה באתונה.

בתקיפה הראשונה נורה עובד אחד ברגלו, אירוע שעורר בהלה רבה בקרב הקהל והצוות שנכחו במקום. החשוד הצליח להימלט מזירה זו ברכבו כשהוא חמוש, ונסע למרחק של כחמישה קילומטרים עד לזירה הבאה.

​החשוד באירועים הוא אספן גרוטאות יליד שנת 1937. הרשויות בודקות כעת כיצד עלה בידו לעבור בין שתי הזירות ולבצע תקיפה נוספת בזמן שכבר התנהלו אחריו חיפושים. המניע למעשים טרם התברר.

