במהלך ראשון מסוגו: סין ואינדונזיה חותמות על הסכם היסטורי

סין ואינדונזיה חתמו על הסכם פורץ דרך המאפשר לכל אחת מהן להנפיק אג"ח ריבוניות בשוק המקומי של השנייה - צעד שמסמן התקדמות משמעותית בשיתוף הפעולה הפיננסי בין שתי הכלכלות ומחזק את מעמדו הבינלאומי של המטבע הסיני, היואן.

במסגרת ההסכם, תוכל סין להנפיק לראשונה אג"ח ריבוניות הנקובות ביואן ישירות בבורסה האינדונזית, בעוד אינדונזיה תמשיך להנפיק "אג"ח פנדה" בשוק הסיני. מדובר במהלך ראשון מסוגו בדרום-מזרח אסיה, שנרקם בעקבות פגישות בין שרי האוצר של שתי המדינות, פגישות שהתקיימו בשולי מפגשי האביב של קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי בוושינגטון.

שר האוצר האינדונזי, פֻּרבּיה יודהי סאדווה, הדגיש כי הקשרים הכלכליים ההדוקים עם סין - שותפת הסחר הגדולה ביותר של אינדונזיה - תרמו להצלחת ההסכם. לדבריו, עצם קיומה של אלטרנטיבה למימון מערבי כבר אפשרה לג’קרטה לשפר את תנאי הגיוס שלה מול משקיעים אמריקאים.

אחד המניעים המרכזיים מאחורי המהלך הוא הפחתת עלויות המימון. בעוד הריביות בשווקים המערביים נותרות גבוהות יחסית, הריבית בסין עומדת סביב 2.3% בלבד- נתון שהופך את הגיוס ביואן לאטרקטיבי במיוחד. אינדונזיה כבר ניצלה זאת פעמיים בחודשים האחרונים, כשגייסה מאות מיליוני דולרים באמצעות אג"ח יואן בשווקים הבינלאומיים.

ההסכם נשען גם על תשתית פיננסית רחבה יותר: בינואר 2025 האריכו המדינות את הסכם חילופי המטבע (swap) ביניהן בהיקף של כ-400 מיליארד יואן, והרחיבו את מנגנון הסליקה במטבעות מקומיים כך שיכסה את כלל מרכיבי מאזן התשלומים. כעת, ההנפקות ההדדיות מוסיפות נדבך מוסדי חדש למערכת זו.

המהלך משתלב במגמה רחבה יותר של התחזקות היואן בזירה הבינלאומית. כיום כ-30% מהסחר של סין מתבצע ביואן, לעומת כ-5% בלבד בשנת 2017. בנוסף, מוסדות פיננסיים מערביים הגדילו לאחרונה את היקף ההלוואות במטבע הסיני, בין היתר בשל תנאי הריבית הנוחים.

כלכלנים מעריכים כי ההסכם בין סין לאינדונזיה עשוי לשמש מודל למדינות נוספות בדרום-מזרח אסיה, שיבקשו לגוון מקורות מימון ולהעמיק את הקשרים הפיננסיים עם בייג’ינג. עם זאת, הצלחת המהלך תלויה במידת הביקוש לאג"ח וביציבות השווקים, כמו גם בהתפתחויות הרחבות יותר בתחרות הכלכלית בין סין לארצות הברית.