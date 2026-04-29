למרות משבר האנרגיה: מחירי החשמל צונחים לשפל היסטורי

שוק החשמל האירופי רשם בסוף השבוע האחרון אחד מהרגעים החריגים בתולדותיו, כאשר מחירי החשמל צנחו לשפל חסר תקדים - ואף הפכו שליליים בעוצמות שלא נראו בעבר. הסיבה המרכזית: שילוב בין ייצור סולארי עצום לבין ביקוש נמוך יחסית, בעיקר בשל מזג אוויר אביבי וסוף שבוע רגוע מבחינת צריכה תעשייתית.

כשמדברים על מחיר שלילי למגה-ואט שעה, הכוונה היא שיצרני חשמל משלמים למי שייקח מהם את החשמל במקום לקבל עליו כסף - תופעה המתרחשת כשיש עודף גדול של חשמל במערכת, ואין מספיק ביקוש. בהולנד נרשם המחיר השלילי ביותר, עם מינוס 479.59 אירו למגה-ואט שעה בשעות הצהריים. בלגיה וצרפת לא היו רחוקות מאחור, עם מחירים שליליים דומים, בעוד מדינות נוספות באירופה חוו גם הן ירידות חדות לרמות של מינוס מאות אירו. מדובר בהעמקה משמעותית של מגמה שהחלה כבר מוקדם יותר החודש, אז נרשמו מחירים שליליים אך מתונים יותר.

התופעה הזו אינה עוד חריגה נקודתית - אלא סימן לשינוי מבני עמוק בשוק האנרגיה האירופי. לפי נתונים עדכניים, הרבעון הראשון של 2026 שבר שיאים בייצור אנרגיה מתחדשת, עם קרוב ל-385 טרה-ואט שעה. ייצור החשמל הסולארי הגיע לשיא עונתי, בעוד ייצור הרוח בגרמניה זינק בכ-27% לעומת השנה שעברה. במדינות כמו ספרד וצרפת נרשמה עלייה חדה במספר השעות בהן המחירים שליליים - תופעה שהופכת שכיחה יותר ויותר.

מחירים שליליים נוצרים כאשר היצע החשמל עולה משמעותית על הביקוש, עד כדי כך שיצרנים מוכנים לשלם כדי להזרים את החשמל לרשת. בעבר מדובר היה באירועים נדירים, אך כיום הם הופכים לחלק בלתי נפרד מהמערכת. לפי סוכנות האנרגיה הבינלאומית, כ-6% מהשעות בגרמניה ובספרד בשנת 2025 כבר התאפיינו במחירים שליליים.

אך לצד הקריסה המחזורית במחירים, התמונה הרחבה מספרת סיפור אחר לגמרי. מאז סוף פברואר, בעקבות מתיחות גיאופוליטית חריפה במזרח התיכון, זינקו מחירי הגז באירופה. חוזי TTF ההולנדיים כמעט הוכפלו בתוך שבועות ספורים, וחצו את רף 60 האירו למגה-ואט שעה, לפני שהתמתנו מעט לרמות של כ-44 אירו - עדיין גבוה בכ-40% לעומת השנה שעברה.

התוצאה היא שוק אנרגיה שמתקיים במקביל בשתי מציאויות: מצד אחד, עודפי אנרגיה מתחדשת שמובילים למחירים אפסיים ואף שליליים בשעות מסוימות; מצד שני, תלות מתמשכת בגז ובמקורות אנרגיה יקרים שממשיכים להכתיב את רמת המחירים הממוצעת לאורך זמן.

הנציבות האירופית כבר החלה לגבש צעדים להתמודדות עם התנודתיות - כולל הפחתת מיסוי על חשמל ותיאום מילוי מאגרי גז - אך הפער בין רגעי שפל קיצוניים לבין מחירים ממוצעים גבוהים מדגיש את האתגר המרכזי של מעבר האנרגיה: כיצד לייצב מערכת המבוססת יותר ויותר על מקורות שאינם רציפים.