התחזיות החדשות של ה-ONS מציירות תמונה של אומה בשינוי עמוק. בעוד שבעבר האוכלוסייה צמחה בקצב מהיר, כעת הצמיחה מואטת באופן משמעותי, כאשר הילודה צונחת ושיעורי ההגירה יורדים.

עד שנת 2034, אחד מכל חמישה אנשים בבריטניה יהיה בגיל פרישה, בעוד שחלקם של הילדים מתחת לגיל 16 באוכלוסייה ימשיך להצטמצם.

השינוי הזה אינו רק סטטיסטיקה יבשה; מדובר ב"גרר דמוגרפי" מעמיק. במקום שוק עבודה תוסס של צעירים התומכים במבוגרים, בריטניה עוברת למצב שבו פחות עובדים יצטרכו לשאת על גבם מספר הולך וגדל של גמלאים, מה שיטיל עומס אדיר על מערכות הפנסיה והבריאות.

למעשה, ללא הגירה, אוכלוסיית בריטניה הייתה מתחילה להצטמצם כבר עכשיו, שכן ההגירה היא הגורם היחיד שצפוי להניע צמיחה בעשורים הקרובים.

הדרמה הבריטית היא השתקפות של תהליך כלל-עולמי חסר תקדים. כבר בשנת 2018 נחצה קו אדום היסטורי: לראשונה מאז ומעולם, מספר בני ה-65 ומעלה בעולם עלה על מספר הילדים מתחת לגיל 5. הנתון המדהים הזה ממחיש כיצד תוחלת החיים שעולה, יחד עם שיעורי ילודה שצונחים בחדות, משנים את פני האנושות.