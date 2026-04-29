כיכר השבת
אירופה מצטמקת 

החל משנת 2026: מספר מקרי המוות צפוי לעלות על מספר הלידות בבריטניה  

שנת 2026 עומדת להיות קו פרשת מים בהיסטוריה של בריטניה. לפי נתונים רשמיים זו תהיה השנה שבה מספר המתים יעלה על מספר הנולדים בממלכה – מגמה שצפויה להימשך בכל שנה מעתה והלאה (חדשות בעולם)

ילדים בריטיים (צילום: שאטרסטוק )

התחזיות החדשות של ה-ONS מציירות תמונה של אומה בשינוי עמוק. בעוד שבעבר האוכלוסייה צמחה בקצב מהיר, כעת הצמיחה מואטת באופן משמעותי, כאשר הילודה צונחת ושיעורי ההגירה יורדים.

עד שנת 2034, אחד מכל חמישה אנשים בבריטניה יהיה בגיל פרישה, בעוד שחלקם של הילדים מתחת לגיל 16 באוכלוסייה ימשיך להצטמצם.

השינוי הזה אינו רק סטטיסטיקה יבשה; מדובר ב"גרר דמוגרפי" מעמיק. במקום שוק עבודה תוסס של צעירים התומכים במבוגרים, בריטניה עוברת למצב שבו פחות עובדים יצטרכו לשאת על גבם מספר הולך וגדל של גמלאים, מה שיטיל עומס אדיר על מערכות הפנסיה והבריאות.

למעשה, ללא הגירה, אוכלוסיית בריטניה הייתה מתחילה להצטמצם כבר עכשיו, שכן ההגירה היא הגורם היחיד שצפוי להניע צמיחה בעשורים הקרובים.

הדרמה הבריטית היא השתקפות של תהליך כלל-עולמי חסר תקדים. כבר בשנת 2018 נחצה קו אדום היסטורי: לראשונה מאז ומעולם, מספר בני ה-65 ומעלה בעולם עלה על מספר הילדים מתחת לגיל 5. הנתון המדהים הזה ממחיש כיצד תוחלת החיים שעולה, יחד עם שיעורי ילודה שצונחים בחדות, משנים את פני האנושות.

בריטניהלונדוןילודהתמותה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר