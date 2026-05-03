"התרעת אל ניניו": 2026 בדרך להיות מהשנים החמות בהיסטוריה

שנת 2026 מסתמנת כאחת השנים החמות ביותר שנמדדו אי פעם, על רקע התפתחות מואצת של תופעת אל ניניו - תופעה אקלימית טבעית המתרחשת אחת לכמה שנים (כל 2–7 שנים) באוקיינוס השקט, ומתאפיינת בהתחממות חריגה של מי הים מול חופי דרום אמריקה - והמשך העלייה בפליטות גזי חממה ברחבי העולם. לפי תחזיות של גופים מדעיים מובילים, קיימת סבירות גבוהה שהטמפרטורות הגלובליות יתקרבו לרמות שיא - ואף עשויות לשבור את השיא שנקבע בשנים האחרונות.

המינהל האוקייני והאטמוספרי הלאומי של ארצות הברית (NOAA) כבר הכריז על מעבר מתנאי לה ניניה - תופעה אקלימית המהווה את השלב ה"קר" - והוציא התרעת "אל ניניו", עם הסתברות של יותר מ-60% להתפתחות התופעה במהלך החודשים הקרובים. תחזיות נוספות, בהן של מכון המחקר הבינלאומי לאקלים של אוניברסיטת קולומביה, מצביעות על סיכוי של עד 94% לכך שאל ניניו ישלוט במערכת האקלים עד סוף השנה.

חלק מהמודלים אף מצביעים על אפשרות להתפתחות "סופר אל ניניו" - אירוע קיצוני שבו טמפרטורת פני הים באוקיינוס השקט המרכזי עולה ביותר מ-2 מעלות צלזיוס מעל הממוצע. לדברי חוקרים, מדובר בתהליך שמתרחש בקצב מהיר במיוחד, ועשוי לדחוף את הטמפרטורה הגלובלית לשיאים חדשים כבר בסוף 2026, עם השפעות משמעותיות שיגיעו לשיאן רק במהלך 2027.

על פי ניתוח של אתר Carbon Brief, שנת 2026 כמעט בוודאות תיכנס לרשימת ארבע השנים החמות ביותר שנמדדו. ההערכות מצביעות על עלייה של בין 1.37 ל-1.58 מעלות צלזיוס מעל הרמות הטרום-תעשייתיות - נתון שמקרב את העולם באופן מסוכן לסף ההתחממות של 1.5 מעלות שהוגדר בהסכם פריז.

במקביל, נתוני פליטות עדכניים מציירים תמונה מדאיגה לא פחות. בארצות הברית נרשמה עלייה של כ-2.4% בפליטות גזי חממה בשנת 2025, לאחר תקופה של ירידות. העלייה נובעת בין היתר מביקוש גובר לחשמל מצד מרכזי נתונים של בינה מלאכותית ומטבעות קריפטוגרפיים, וכן מעלייה בשימוש בפחם בעקבות ירידה בכדאיות הכלכלית של גז טבעי.

ברמה הגלובלית, נתוני Climate TRACE מצביעים על שיא חדש בפליטות - יותר מ-60 מיליארד טונות של פחמן דו-חמצני שווה ערך בשנת 2025. מגזר הנפט והגז בלט במיוחד עם העלייה החדה ביותר בפליטות מבין כלל הענפים.

הארגון המטאורולוגי העולמי (WMO) מזהיר כי בחודשים הקרובים צפויה "דומיננטיות כמעט עולמית של טמפרטורות קרקע גבוהות מהממוצע", כחלק ממגמה רחבה יותר של התחממות. השילוב בין תנאי אל ניניו לבין רמות הפליטה הגבוהות מציב את מערכת האקלים בנקודת מבחן קריטית - עם השלכות אפשריות על מזג האוויר הקיצוני, משק המים והמערכות האקולוגיות ברחבי העולם.