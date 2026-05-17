כלכלת קטאר חווה משבר חסר תקדים בעקבות הלחימה באזור וסגירת מצר הורמוז בסוף חודש פברואר, אשר מונעת כמעט לחלוטין יצוא גז מהמדינה ומעכבת את תוכניותיה להפוך למרכז תיירות ועסקים בינלאומי, כך לפי תחקיר של הניו יורק טיימס.

חברת האנרגיה הממשלתית קטאר-אנרג'י הודיעה על אי-יכולת לעמוד בחוזיה כבר ביממה הראשונה לחסימה, ושבועיים לאחר מכן נפגעו מתקני הזיקוק בראס לאפאן ממתקפת טילים וכטב"מים איראניים, שהביאה להפחתה של 17 אחוזים בכושר הייצור וגרמה לנזקים שתיקונם יימשך שנים.

​השפעות המשבר ניכרות היטב ברחבי המדינה, כאשר נמל ראס לאפאן מושבת, כבישים חסומים, ותנועת התיירים והעסקים בבירה דוחה ובדוחה הצפונית צנחה באופן דרמטי בעקבות אזהרות מסע וחשש מחוסר יציבות.

קרן המטבע הבינלאומית צופה כי הכלכלה המקומית תתכווץ השנה ב-8.6 אחוזים, ומומחים מעריכים כי המדינה מפסידה מאות מיליוני דולרים בכל יום של השבתה, דבר המעמיד אותה בפני אתגר כלכלי מורכב לאור העובדה שיותר מ-60 אחוזים מהכנסותיה מגיעים מהגז.

​בנוסף לפגיעה הישירה בהכנסות, המצור הימי אילץ את הממשלה לשנות לחלוטין את שרשראות האספקה של מוצרי מזון, המהווים כ-90 אחוזים מהצריכה המקומית, ולהעבירם לנתיבי אוויר יקרים או להובלה יבשתית דרך ערב הסעודית.

כדי למנוע אינפלציה חריפה ולשמור על יציבות, הממשל מסבסד באופן אגרסיבי את מחירי המוצרים המיובאים, ובמקביל מפעיל לחץ על חברות בינלאומיות שלא לעזוב את המדינה כדי למנוע נטישה המונית של כוח העבודה הזר, המרכיב כ-90 אחוזים מכלל האוכלוסייה.

​על פי דיווח ברשת ניו יורק טיימס, המשבר הנוכחי מאיים על כלל יסודות הכלכלה שנבנו מאז שנות ה-90 על בסיס עושר האנרגיה של שדה הגז הצפוני, אשר מימן פרויקטים עצומים כמו העיר לוסייל, רשת המטרו וקרן העושר הלאומית.

חברות דירוג האשראי מעריכות כי הנכסים הפיננסיים הרבים שצברה קטאר יאפשרו לה להמשיך לשלם משכורות ולקיים שירותים חיוניים בטווח הקצר, אך ההמשכיות תלויה במשך הזמן שבו יישאר מצר הורמוז סגור בפני מסחר.

​מנהל קבוצת אסיא בדוחה, אחמד הילאל, ציין בראיון כי משלוחי הגז הם "שום דבר פחות מעמוד התווך" עבור קטאר, והוסיף כי "שום דבר ממה שאתה רואה כאן לא היה אפשרי ללא עושר האנרגיה. זו הסיבה שקטאר נופלת במהירות למצב פיסקלי מאתגר מאוד".

הילאל הדגיש גם את החשש מהגירה שלילית ואמר כי "אם תהיה הגירה החוצה, אז זה מתחיל להיות די מפחיד", אך סייג שהרשויות "עשו עבודה טובה בהקרנת רוגע ובניהול ההשלכות. אבל האם יש חור פיסקלי גדול שנוצר? ברור. זה באמת תלוי במשך הזמן שהמצר יישאר סגור".

​לדברי כלכלנים, "המלחמה פגעה ביסודות הכלכליים של קטאר בתחום הפחמימנים ובתחומים שמעבר לפחמימנים בו-זמנית".

​כלכלן ראשי בקרן המטבע הבינלאומית, פייר-אוליבייה גורינשא, התייחס גם הוא למצב בתדרוך האחרון וציין כי עבור מדינות כמו קטאר "כל יום שהמצר סגור מחשיך עוד יותר את התחזית".