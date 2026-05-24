נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבהיר כי הוא אינו ממהר לחתום על הסכם חדש עם איראן, והנחה את הגורמים המנהלים את המשא ומתן מטעמו לפעול במתינות. הנשיא פירט את עמדתו הרשמית וציין כי "לא כך עם העסקה שמנהל כעת ממשל טראמפ עם איראן - ההפך המוחלט, למעשה! המשא ומתן מתנהל בצורה מסודרת ובבונה, והודעתי לנציגיי לא למהר לעסקה מכיוון שהזמן לצידנו."

​הנשיא הבהיר כי הלחץ הכלכלי והמדיני על טהרן יימשך ולא יוסר לפני חתימה סופית על הסכם שיספק את הממשל בוושינגטון. לדבריו, "המצור יישאר בתוקף מלא ובמלוא עוצמתו עד שיושג הסכם, יאושר ויחתם. שני הצדדים חייבים לקחת את הזמן שלהם ולעשות זאת נכון. לא יכולות להיות טעויות! היחסים שלנו עם איראן הופכים למקצועיים ופרודוקטיביים הרבה יותר."

​בדבריו התייחס הנשיא גם למדיניות הממשל הקודם בנושא, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על הדרך שבה התנהלו השיחות בעבר. טראמפ הצהיר כי "אחד ההסכמים הגרועים ביותר שנעשו אי פעם על ידי המדינה שלנו היה הסכם הגרעין עם איראן, שהוצג ונחתם על ידי ברק חוסיין אובמה והחובבנים המדורגים של ממשל אובמה. זה היה מסלול ישיר לאיראן לפיתוח נשק גרעיני."

​בסיום דבריו הציב הנשיא קו אדום ברור להמשך התהליך, לצד קריאה למדינות האזור להצטרף למהלכים המדיניים הנוכחיים במזרח התיכון. טראמפ הדגיש כי "הם חייבים להבין, עם זאת, שהם אינם יכולים לפתח או להשיג נשק גרעיני או פצצה. אני רוצה להודות, עד כה, לכל מדינות המזרח התיכון על תמיכתן ושיתוף הפעולה שלהן, שישופרו ויחוזקו עוד יותר על ידי הצטרפותן לאומות של הסכמי אברהם ההיסטוריים ומי יודע, אולי גם הרפובליקה האסלאמית של איראן תרצה להצטרף, כמו כן!"