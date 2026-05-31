סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", שנחשבת מקורבת למשמרות המהפכה ולגורמים הקיצוניים יותר במשטר האייתוללות, דיווחה מפי "גורם המעורה בפרטים" כי טהרן תבקש להכניס תיקונים חדשים משלה לטיוטת ההסכם עם ארה"ב.

הדיווח מגיע אחרי שבניו יורק טיימס פורסם כי הנשיא דונלד טראמפ הקשיח את עמדותיו לגבי המשא ומתן והכניס שינויים משלו לנוסח המוצע, אחרי שמוג'תבא ח'אמנאי שמר על שתיקה והתמהמה במסירת תשובתו לטיוטת מסמך ההבנות.

מסמך מעודכן של הטיוטה כבר הועבר בסוף השבוע לצוות המו"מ האיראני, וכעת, שוב - כולם ממתינים לתשובת המנהיג העליון.

הערב שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס למו"מ מול ארה"ב ואמר כי "השיחות וחילופי המסרים נמשכים". הוא טען כי "כל מה שנאמר כעת הוא בגדר השערה ואין לייחס לו חשיבות".