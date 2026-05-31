כיכר השבת
"קמפיין תעמולה בשירות חמאס"

הישג ישראלי בחזית המשפטית העולמית: ההליך בתיק "רצח עם" בעזה יידחה בשלוש שנים

ההליך נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, בנושא הטענות לפשעי מלחמה בעזה, יידחה בלא פחות מ-36 חודשים | דיון ההוכחות היה אמור להתקיים בקרוב - אך דרום אפריקה ביקשה 18 חודשים לצורך הגשת הגשת תשובה לכתב ההגנה, בישראל הסכימו בתנאי שיוכלו להשיב לה | בכך בית הדין דחה למעשה את כל ההליך בשלוש שנים (בעולם, משפט)

בית הדין בהאג (צילום: שאטרסטוק)

הישג משמעותי לישראל בזירה המשפטית הבינלאומית: ההליך נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, בנושא הטענות לפשעי מלחמה בעזה, יידחה בלא פחות מ-36 חודשים. במקביל, מתחת לפני השטח - יש הבנות שונות בין מדינות שונות.

על פי הדיווח ב-i24NEWS, דיון ההוכחות היה אמור להתקיים בקרוב - אך דרום אפריקה ביקשה 18 חודשים לצורך הגשת הגשת תשובה לכתב ההגנה. ישראל לא התנגדה, ובתנאי שתינתן לה הזכות לתשובה לתשובה. המשמעות היא, שבית הדין דחה למעשה את כל ההליך בשלוש שנים.

ממשרד החוץ נמסר בתגובה: "תיק 'רצח העם' חסר הבסיס של דרום אפריקה בבית הדין הבינלאומי לצדק קורס - הם ביקשו ארכה יוצאת דופן של 18 חודשים (!) להגשת טיעוניה, וההגשות בכתב לא יסתיימו לפני 2029.

כל הטענות ל'דחיפות' הפכו כעת לבקשות שקטות של דרום אפריקה לקנות עוד זמן. תיק זה מעולם לא עסק בעובדות. זה תמיד היה קמפיין תעמולה של דרום אפריקה בשירות חמאס, במסווה של הליך משפטי".

ישראלבית הדין הבינלאומי בהאגפשעי מלחמה

