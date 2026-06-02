לראשונה: אסטרונומים תיעדו את הדרך שבה נוצרים כוכבי לכת

פריצת דרך משמעותית בחקר היווצרות כוכבי לכת: צוות אסטרונומים הצליח לראשונה לתעד באופן ישיר את תנועתה של דיסקה פרוטופלנטרית - ענן עצום של גז ואבק שממנו נוצרים כוכבי לכת - כשהיא מסתובבת סביב כוכב צעיר. הממצאים פורסמו ב-1 ביוני 2026 בכתב העת Astronomy & Astrophysics.

המחקר התמקד בכוכב הצעיר AB Aurigae, הממוקם במרחק של כ-520 שנות אור מכדור הארץ, בקבוצת הכוכבים Auriga. החוקרים, בהובלת צוות מצרפת (CNRS ואוניברסיטת בורדו), השתמשו במכשיר SPHERE שעל גבי הטלסקופ הגדול מאוד (VLT) של מצפה הכוכבים האירופי הדרומי בצ’ילה.

באמצעות חסימת האור המסנוור של הכוכב עצמו, הצליחו החוקרים לצפות בפרטים חסרי תקדים בדיסקה שסביבו. שלוש סדרות תצפיות שנאספו לאורך ארבע שנים אפשרו לראשונה לא רק להסיק על תנועה - אלא ממש לראות אותה: הדיסקה נעה ומסתובבת באופן ברור, על בסיס פליטות אבק, ולא רק דרך מדידות עקיפות של גז כפי שנעשה בעבר.

עם זאת, התמונה שהתגלתה מורכבת יותר מהצפוי. לצד התנועה הסדירה, זיהו החוקרים אזורים חריגים סמוך לכוכב, שבהם ההתנהגות אינה תואמת את המודלים התאורטיים. אחד הממצאים הבולטים הוא מבנה בהיר המזוהה כאזור ספיחה (Accretion), שבו חומר מצטבר ונופל על גוף מתהווה - תהליך שמקושר ישירות להיווצרות כוכבי לכת ענקיים מסוג גז.

בנוסף, התגלו צללים חיוורים אך מהירים המוקרנים על פני הדיסקה. הצללים הללו נעים במהירות ומעידים על קיומם של גופים או מבנים סמוכים לכוכב שאינם נראים ישירות - ייתכן שמדובר בפרוטו-כוכבי לכת או גושי אבק צפופים במסלול.

המערכת AB Aurigae אינה זרה לחוקרים. כבר בשנת 2020 חשף אותו מכשיר ספירלות ועיוותים בדיסקה, שהעידו על אזורי היווצרות פעילים. בשנת 2025 אף זוהו פליטות מימן מכוכב לכת בהתהוות, שסיפקו ראיות ישירות לחומר הנופל עליו.

הממצאים החדשים מצביעים על כך שתהליך היווצרות כוכבי לכת עשוי להיות מורכב ודינמי יותר מהמודלים הקיימים. החוקרים מדגישים כי נדרשות תצפיות נוספות כדי לזהות באופן ישיר את אותם גופים מסתוריים ולהבין את השפעתם על מבנה הדיסקה.