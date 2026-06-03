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'מופע זיקוקים' בכווית

טיל ה'הלפייר' מתקרב לאט - ופוגע בספינה האיראנית: תיעודי הקרבות הליליים 

הכל התחיל כאשר פיקוד המרכז האמריקני שיגר טיל 'הלפייר' לעבר ספינה איראנית שלא שעתה לבקשות העצירה מצד צבא ארה"ב במצר הורמוז | האיראנים הסלימו את הלחימה כאשר שיגרו טילים בליסטיים וכטבמ"ים לעבר נמל התעופה של השכנה כווית | כך זה נראה בווידאו (חדשות) 

המתקפה בכווית (צילום: רשתות חברתיות)

לילה של מלחמה נוסף עבר על המזרח התיכון, לאחר ש נקטה פעולה צבאית נגד ספינה איראנית שניסתה לשבור את המצור.

בתיעוד שפרסמה 'סנטקום', נראה הרגע בו טיל ששוגר מכלי טיס אמריקני מתקרב לאטו לספינה האיראנית - עד לרגע הפגיעה.

רגע פגיעת הטיל
רגע פגיעת הטיל| צילום: צילום: סנטקום

האיראנים לא טמנו ידם בצלחת, ופתחו במתקפת טילים ורחפנים על נמל התעופה של כווית. לפי הדיווחים, המתקפה גרמה לכמה נפגעים ולנזק קשה לשדה התעופה.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים טילים מתעופפים בשמי המדינה, ואף ניתן לשמוע את רגע הפגיעה בקרקע בחלק מהסרטונים, מה שמעיד כי לא כל הטילים יורטו.

בתיעוד אחר שפורסם, נראה שהאיראנים עשו שימוש בטיל מתפצל, כאשר בסרטון שצולם ממצלמת רכב ניתן לראות עשרות רבות של חימושים מאירים את שמי הלילה ומתפזרים לכל עבר.

בינתיים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נותר איתן בעמדתו כי המשא ומתן עם "מתקדם מהר".

אמש, טען הנשיא כי לא הייתה הפסקה כלל בשיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן. "שוחחנו לפני ארבעה ימים, לפני שלושה ימים, לפני יומיים וגם אתמול", טען טראמפ, בעוד התקשורת האיראנית מוסרת כי המגעים הופסקו מזה מספר ימים. כפי שניתן להיווכח, בינתיים, המלחמה נמשכת.

ארה"באיראןכווית
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