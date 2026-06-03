הנשיא דונלד טראמפ דורש משלטונות טהרן להציג התחייבויות ספציפיות בכתב לוויתורים בתחום הגרעין, כחלק מהסכם הבנות ראשוני שנועד לפתור את המבוי הסתום בין המדינות, כך לפי דיווח הלילה ברשת ABC.

החלטת הנשיא התקבלה במהלך דיון בחדר המצב, לאחר שקבע כי הבטחות בעל פה שסיפקו נציגי איראן במהלך השיחות אינן מספקות.

במקביל לדרישות החדשות, מזכיר המדינה מרקו רוביו חשף כי קיימות אינדיקציות לכך שהמנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, מעורב יותר ויותר בניהול המשא ומתן. ח'אמנאי לא נראה או נשמע בפומבי מאז נפצע בתקיפה שבה נהרג אביו בשעות הפתיחה של המלחמה.

בעדותו בפני ועדת החוץ של הסנאט הבהיר רוביו את התנאים שהציב הממשל ואמר כי "הם צריכים להתחייב למשא ומתן ספציפי מאוד בנושא העשרה גבוהה - סילוק האורניום המועשר שעדיין קבור עמוק בהר איפשהו. הם צריכים להסכים על משא ומתן על הגבלות חמורות וארוכות טווח ו/או ביטול פעילות העשרה במדינתם".

רוביו הוסיף כי הפרטים הטכניים והתמריצים הכלכליים ייקבעו בהמשך, וציין כי "לדוגמה, הם צריכים להתחייב לומר 'נסלק את האורניום המועשר'. והשאלה עכשיו היא 'מהם המנגנונים שבאמצעותם אנו עושים זאת?' על זה ניתן לנהל משא ומתן".

מדובר בשינוי דרמטי ביחס לטיוטה הקודמת עליה דווח. לפי דיווחים קודמים, ארה"ב הסכימה להסתפק בהתחייבות בעל-פה בלבד כאשר בטיוטה אף לא הוזכר ברמז נושא הגרעין.

השיחות בין הצדדים מתמקדות בשבועות האחרונים בניסיון להגיע להסכם הבנות שיאריך את הפסקת האש, יפתח מחדש את מצר הורמוז ויקבע לוח זמנים להמשך הדיונים. טיוטה שגובשה בשבוע שעבר כללה התחייבות איראנית בכתב שלא לפעול להשגת נשק גרעיני, אך לא הכילה הבטחות קונקרטיות לגבי תוכנית הגרעין הכללית של המשטר.

הנשיא טראמפ הביע אופטימיות ואמר כי הוא מעריך שאיראן תסכים לתנאים החדשים בתוך שבוע, אך גורמים רשמיים בוושינגטון הביעו ספקות לנוכח חילוקי דעות פנימיים במשטר האיראני. רוביו התייחס לקושי זה ואמר כי "אתה בסופו של דבר מנהל משא ומתן עם אנשים שאז צריכים לנהל משא ומתן בתוך המערכת שלהם כדי לראות מה מותר להם לתת ומה מותר להם להסכים לו".

סוכנות ידיעות רשמית באיראן אישרה כי הטיוטה המעודכנת נמצאת בבחינה בטהרן, וגורמים אמריקאיים הדגישו כי לא יוצעו הקלות בסנקציות או הפשרת נכסים לפני שאיראן תממש את התחייבויותיה.

אתמול, הבהיר מזכיר המדינה בקולו כי לא יהיו הקלות בסנקציות לפני חתימת הסכם המסגרת. "זה מעולם לא היה על השולחן", הוא טען, למרות דיווחים עיקשים על ביטול סנקציות והיתר למכירת נפט כבר במעמד החתימה.