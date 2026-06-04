בטקס חגיגי שנערך בסוף השבוע נחנכה ישיבת "תומכי תמימים – בית בנימין" בכפר היהודי אנטבקה שבפאתי קייב, אוקראינה.

בטקס השתתפו רבנים, תומכים ואורחים שהגיעו ממדינות שונות, לציין את השלמתו של אחד ממיזמי החינוך היהודיים הבולטים שהוקמו במדינה בשנים האחרונות.

אנטבקה, שבה הוקמה הישיבה החדשה, נוסדה בשנת 2015 על ידי שליח חב"ד בקייב הגאון רבי משה אסמן, עבור משפחות יהודיות שנאלצו לעזוב את בתיהן בעקבות המלחמה במזרח המדינה. הכפר, שנקרא על שם העיירה היהודית המפורסמת מהמחזמר "כנר על הגג", הפך במהלך השנים למרכז קהילתי יהודי הכולל בתי מגורים, מוסדות חינוך ובתי כנסת.

הישיבה החדשה הוקמה בהשקעה של מעל 8 מיליון יורו, שנתרמו על ידי נדבן שביקש להישאר בעילום שם. היא צפויה לפתוח את שעריה לתלמידים בראש חודש אלול הקרוב, כאשר הליך ההרשמה למחזור הראשון נמצא בשלביו האחרונים.

יותר חכמה מאיינשטיין: הילדה שהדהימה את עולם המדע אריה רוזן | 03.06.26

לדברי מייסד הישיבה, הרב שמואל אסמן, תכנון הקמפוס בוצע מתוך מטרה ליצור סביבת לימוד איכותית ומתקדמת, המשלבת תנאי מגורים, לימוד ופנאי ברמה גבוהה. לדבריו, "יצרנו את כל התנאים הנדרשים כדי לאפשר לתלמידים להתמסר ללימוד ולצמיחה אישית ורוחנית, בסביבה שתומכת בהתפתחותם לאורך כל שעות היממה".

הקמפוס כולל בית מדרש מרכזי, ספרייה, חדר אוכל, פנימייה, מקווה, מתקני ספורט ומרחבים פתוחים המיועדים ללימוד ולפעילות חינוכית. בנוסף נבנה במקום בונקר רחב היקף, המותאם למציאות הביטחונית המורכבת באוקראינה. אחד הנתונים הבולטים בפרויקט הוא העובדה שהעבודות להקמתו החלו ימים ספורים לאחר פרוץ המלחמה באוקראינה. למרות האתגרים הרבים, המשיכו עבודות הבנייה עד להשלמתו של המתחם החדש.

בטקס חנוכת הבית השתתפו שליח חב"ד בקייב הגאון רבי משה אסמן, הרב משה אקסלרוד, רבה הראשי של מולדובה, לצד עשרות רבנים ואישי ציבור מישראל ומאירופה שהגיעו במיוחד למעמד. מנהלי הישיבה מציינים כי המוסד מיועד לתלמידים המבקשים להשקיע בלימוד תורה וחסידות במסגרת מלאה, וכי מטרתו להעניק סביבת לימודים איכותית לצד חיי קהילה וערכים. לדבריהם, פתיחת הישיבה מהווה נדבך נוסף בהתחדשות החיים היהודיים באוקראינה גם בתקופה המאתגרת שעוברת על המדינה.