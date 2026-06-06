כיכר השבת
"בלתי נשלטת"

דיווח: ישראל ריגלה אחרי ויטקוף; המוסד נתפס שותל מכשירי האזנה לשירות החשאי  

ישראל ריגלה אחרי בכירים אמריקנים, בדגש על שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף, כך עולה מדיווח ב'ניו יורק טיימס' | ישראל ריגלה אחר בכירים כדי להבין מהי עמדת ארה"ב במשא ומתן עם האיראנים, כך לפי ממצאים שהעלה הפנטגון | באחד המקרים, נתפסו 'על חם' קצינים ישראלים כשהם שותלים מכשיר האזנה לשירות החשאי (חדשות) 

4תגובות
איש השירות החשאי (צילום: shutterstock)

דוחות מודיעין אמריקאיים חדשים חושפים כי סוכנויות הביון של ישראל ניהלו מעקב והאזינו לסטיב וויטקוף, המנהל המשא ומתן הבכיר של הנשיא דונלד טראמפ, כך עולה מדיווח של ה'ניו יורק טיימס' בשבת.

לפי הדיווח, המאמץ הישראלי התרכז בניסיון להשיג מידע על העמדות של ארצות הברית בשיחות השלום שנערכו מול איראן.

מלבד ו, המודיעין הישראלי הגביר את מאמצי ההאזנה לבכירים נוספים ובהם אלברידג' קולבי, האחראי על המדיניות בפנטגון, וסגנו מייקל דימינו. גורמים רשמיים בארצות הברית ציינו כי הנטייה של בכירים אלו להשתמש בטלפונים אישיים הפכה אותם למטרות קלות. גורם בכיר הגדיר את ה"תוקפנות" של איסוף המודיעין הישראלי ככזו ש"יצאה מכלל שליטה".

דובר שגרירות ישראל בוושינגטון דחה את הטענות ומסר כי "ישראל אינה מרגלת אחרי פקידים או ישויות אמריקאיות". גם גורם רשמי בבית הלבן הכחיש את הפרטים וטען בעילום שם כי הדיווח אינו נכון. משרד ההגנה האמריקאי סירב להגיב רשמית לממצאים.

בעקבות המעקבים, סוכנות הביון של משרד ההגנה האמריקאי העלתה בשבועות האחרונים את רמת איום ריגול הנגד מצד ישראל מרמה גבוהה לרמה קריטית. הדוח נכתב לאחר שאנשי הגנה אמריקאים המשרתים בישראל גילו כי בטלפונים הניידים שלהם הותקנו בחשאי תוכנות האזנה.

המסמך האמריקאי מפרט אירועים נוספים מהשנים האחרונות שבהם היו מעורבים ארגוני ביון ישראליים.

בשנת 2021 נתפסו קציני מודיעין צבאי ישראלי כשהם שותלים מכשירי האזנה במטה סוכנות הביון של משרד ההגנה. בשנה שעברה התגלה כי אנשי שב"כ ניסו לשתול מכשיר האזנה ברכב של השירות החשאי.

על רקע הדיווח כי ישראל אוספת מידע מודיעיני על ארה"ב ושהפנטגון העלה את רמת האיום ל'קריטי', שגרירות ישראל בארה"ב מסרה: הטענה המופיעה בדיווח שקרית לחלוטין. ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים אמריקניים, ובוודאי שלא על בכירים בממשל האמריקני.

מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה, ולא כלפי בעלות בריתה.

כל טענה אחרת בנושא מבוססת על מידע שגוי או מונעת משיקולים פוליטיים.

ריגולניו יורק טיימססטיב ויטקוף

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (46%)

לא (54%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
"רבים לוחמים לי מרום" הדיווחים האלו על רמת איום "קריטית" מוכיחים שאין לנו לסמוך על שום ברית פוליטית של בשר ודם כשהפנטגון רותח המענה היחיד שלנו הוא להרבות זכויות בלימוד התורה בבתי המדרשות ולא להישען על חכמת המודיעין
קובי
3
האמריקאים האלה תמימים בחיי הולכים עם טלפונים אישיים פתוחים כמו ילדים בשוק וחושבים שאף אחד לא מקשיב. האיראנים יעבדו עליהם בעיניים יקחו את המיליארדים במזומן ויצחקו עליהם ועל וויטקוף בפרצוף
כורש
2
החשיפה הזו מטלטלת אבל היא מוציאה אותנו מהאשליה שאמריקה תמיד איתנו. הניסיון להאזין לבכירים שלהם הוא תעודת כבוד למערכת הביטחון, שמבינה שאי אפשר להפקיר את החיים שלנו בשביל שקט תעשייתי של וויטקוף.
שאול
1
אתם רואים מה זה? פתאום הפנטגון נהיה אויב מעלה רמת איום לקריטית זה סימן ברור מהשמיים ה' צועק לנו תפסיקו לסמוך על בשר ודם תחזרו בתשובה שלמה תבואו לבתי הכנסיות רק התפילה שלכם תנצח את איראן
תובל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר