דוחות מודיעין אמריקאיים חדשים חושפים כי סוכנויות הביון של ישראל ניהלו מעקב והאזינו לסטיב וויטקוף, המנהל המשא ומתן הבכיר של הנשיא דונלד טראמפ, כך עולה מדיווח של ה'ניו יורק טיימס' בשבת.

לפי הדיווח, המאמץ הישראלי התרכז בניסיון להשיג מידע על העמדות של ארצות הברית בשיחות השלום שנערכו מול איראן.

מלבד וויטקוף, המודיעין הישראלי הגביר את מאמצי ההאזנה לבכירים נוספים ובהם אלברידג' קולבי, האחראי על המדיניות בפנטגון, וסגנו מייקל דימינו. גורמים רשמיים בארצות הברית ציינו כי הנטייה של בכירים אלו להשתמש בטלפונים אישיים הפכה אותם למטרות קלות. גורם בכיר הגדיר את ה"תוקפנות" של איסוף המודיעין הישראלי ככזו ש"יצאה מכלל שליטה".

דובר שגרירות ישראל בוושינגטון דחה את הטענות ומסר כי "ישראל אינה מרגלת אחרי פקידים או ישויות אמריקאיות". גם גורם רשמי בבית הלבן הכחיש את הפרטים וטען בעילום שם כי הדיווח אינו נכון. משרד ההגנה האמריקאי סירב להגיב רשמית לממצאים.

בעקבות המעקבים, סוכנות הביון של משרד ההגנה האמריקאי העלתה בשבועות האחרונים את רמת איום ריגול הנגד מצד ישראל מרמה גבוהה לרמה קריטית. הדוח נכתב לאחר שאנשי הגנה אמריקאים המשרתים בישראל גילו כי בטלפונים הניידים שלהם הותקנו בחשאי תוכנות האזנה.

המסמך האמריקאי מפרט אירועים נוספים מהשנים האחרונות שבהם היו מעורבים ארגוני ביון ישראליים.

בשנת 2021 נתפסו קציני מודיעין צבאי ישראלי כשהם שותלים מכשירי האזנה במטה סוכנות הביון של משרד ההגנה. בשנה שעברה התגלה כי אנשי שב"כ ניסו לשתול מכשיר האזנה ברכב של השירות החשאי.

על רקע הדיווח כי ישראל אוספת מידע מודיעיני על ארה"ב ושהפנטגון העלה את רמת האיום ל'קריטי', שגרירות ישראל בארה"ב מסרה: הטענה המופיעה בדיווח שקרית לחלוטין. ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים אמריקניים, ובוודאי שלא על בכירים בממשל האמריקני.

מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה, ולא כלפי בעלות בריתה.

כל טענה אחרת בנושא מבוססת על מידע שגוי או מונעת משיקולים פוליטיים.