טראמפ "משבח" את ההנהגה החדשה באיראן - וזה מה שיקרה ללא הסכם

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר בראיון לרשת NBC כי וושינגטון תפעל יחד עם טהראן לאיסוף ולהשמדת האורניום המועשר שלה, אם יושג הסכם שיביא לסיומה של המלחמה המתרחשת בין המדינות בשלושת החודשים האחרונים.

בראיון בלעדי שהעניק לתוכנית פגוש את העיתונות ברשת החדשות האמריקאית, הבהיר הנשיא כי בהיעדר הסכם, המדינות יפעלו באופן חד-צדדי. לפי דבריו, במצב כזה ארצות הברית תמשיך לפגוע בצבא האיראני עד לרמה שבה כוחות אמריקאים יוכלו לאסוף את החומרים המסוכנים הללו בצורה בטוחה.

"אם נעשה עסקה שכרגע אנחנו ידידותיים, נלך כולנו ביחד. זה יהיה הציוד שלנו. אנחנו נוציא אותו ונשמיד אותו, בין אם זה באתר או בין אם ניקח אותו מחוץ לאתר", אמר טראמפ בראיון שנערך במדינת ויסקונסין.

הנשיא הדגיש את הנחישות האמריקאית להשלים את המשימה ואמר: "ואנחנו נלך איתם, או בלעדיהם. אבל לא יהיו אנשים שירו עלינו, בסדר? עכשיו, אם לא נעשה עסקה, אז אנחנו הולכים להוציא אותם צבאית בצורה קשה מאוד. ואנחנו ונמתין עד שנעשה את זה לפני שנלך, ובמקרה כזה תהיה לנו בטיחות בכל מקרה".

הנשיא חשף כי שני הצדדים קרובים מאוד לחתימה על הסכם, אך הוא זה שמעכב את החתימה במטרה להחמיר את התנאים ולוודא שלא יושארו פרצות משפטיות שיאפשרו לאיראן להשיג נשק גרעיני בעתיד.

טראמפ הסביר כי הסעיפים המקוריים אסרו על פיתוח נשק בלבד, והוא דרש להרחיב את האיסור בצורה מפורשת גם על רכישה או השגה של נשק ממדינות חיצוניות. לדבריו, הנציגים האיראנים הביעו התנגדות קלה לדרישה זו בתחילה, אך לבסוף קיבלו את התנאי החדש.

"יש לנו כמה נקודות. הן אפילו לא נראות כמו נקודות גדולות. הם הודו בעובדה שלא יהיה להם נשק גרעיני. היה לנו סעיף שם שהם לא יפתחו נשק גרעיני. וכולם היו מאוד מרוצים מזה חוץ ממני", פירט טראמפ במהלך הראיון.

הוא הוסיף והסביר את התחביר המשפטי שדרש להכניס להסכם המדיני: "ואמרתי, 'ובכן, מה קורה אם הם, לא מפתחים, אלא הם הולכים וקונים, הם רוכשים? אני רוצה לשים את המילה, 'אם הם קונים, רוכשים או משיגים'. אתה יודע, אתה חייב שזה יהיה שם גם כן, כי זה לא לפתח. אז אין להם זכות לפתח או לרכוש, להשיג או לקנות".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי לא יסיר סנקציות ולא ישחרר נכסים איראניים מוקפאים לפני שיושג הסכם שלום עם טהראן. בריאיון ל-NBC אמר טראמפ כי צעדים כאלה יישקלו רק לאחר הסכם: "אם הם יתנהגו כמו שצריך - נתחיל לדבר"

טראמפ התייחס גם לשינויים המשטריים בטהראן בעקבות התקיפות המשולבות של ארצות הברית וישראל, אשר הביאו למותם של המנהיג העליון עלי ח'אמנאי ובכירים נוספים במשטר. הנשיא ציין כי הוא מוצא את המנהיגות החדשה כרציונלית וחכמה יותר, וציין כי בנו של המנהיג המנוח, מוג'תבא ח'אמנאי, שותף להליך אישור ההסכם. טראמפ אף הביע נכונות לקיים שיחות ישירות עמו בעתיד, וסירב לחשוף האם מקום מסתורו הנוכחי של המנהיג האיראני ידוע למודיעין האמריקאי.

"הוא צעיר יותר. אני חושב שיותר רציונלי. פצוע. הוא פצוע קשה דיו. אז יש שם אומץ מסוים. הרבה אנשים, אם הם היו פצועים כל כך קשה, הם לא היו מדברים על, אתה יודע, 'איך אנחנו מסתדרים עם ארצות הברית?' יהיו להם דברים אחרים בראשם. אז יש שם אומץ מסוים. אבל הוא פצוע קשה מאוד", אמר טראמפ על ח'אמנאי הבן.

הנשיא הוסיף כי האיראנים נאלצים לגלות גמישות בשל הפגיעה הקשה שספגו, שכן להערכתו נותרו להם רק כ-21 עד 22 אחוזים ממלאי הטילים והכטב"מים שהיו ברשותם לפני פרוץ מעשי האיבה.

במישור הכלכלי, טראמפ הודה כי המלחמה והחסימה של מצר הורמוז הובילו להתייקרות זמנית של מחירי הדלק והדשנים בארצות הברית, אך טען כי מדובר בצעד הכרחי למען ביטחון העולם. הוא הבטיח כי עם השלמת המשא ומתן והשגת היציבות, האזרחים האמריקאים ייהנו מהוזלה משמעותית במחירי האנרגיה. הנשיא ניצל את ההזדמנות כדי לבקר את קדמוניו בתפקיד, ואישר כי בניגוד לממשל אובמה, ההסכם הנוכחי לא יכלול הפשרה מיידית של נכסים איראניים קפואים.

"הדשן היה זול מאוד. הכל היה זול. הבנזין היה נמוך מאוד. הכל היה נמוך מאוד. יכולתי לשמור על זה כך. אבל אמרתי, אני חייב לקחת קצת תפנית. החקלאים הולכים להבין את זה יותר טוב מכל אחד. אנחנו הולכים לקבל בנזין גבוה יותר. אנחנו הולכים לקבל דשן קצת יותר גבוה, וכולי, וכולי. אבל אני הולך להיפטר מנשק גרעיני בידיים של אנשים מסוכנים מאוד", הסביר טראמפ.

הוא חתם את הנושא בהבטחה לעתיד: "וכאשר תהיה לנו השלמה, אתה תראה דברים כמו שלא ראית מעולם. הנפט ירד. אבל הדבר העיקרי הוא שאנחנו לא יכולים לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. לא יכולים לעשות את זה. ואנחנו לא נעשה את זה".

הראיון המדובר, שנערך בתוך אסם חקלאי בוויסקונסין, נתקל בקשיים טכניים מרובים ועיכובים חוזרים ונשנים בעקבות סערת גשמים חזקה שפקדה את האזור. המפגש בין הנשיא למנחה קריסטן וולקר נמשך כ-50 דקות בלבד והופסק באופן מוקדם מהמתוכנן על ידי טראמפ. ההחלטה לסיים את הראיון התקבלה לאחר שהנשיא הפגין תסכול גלוי והתרעמות לנוכח שאלות חוזרות ונשנות שהופנו אליו בנושאי התערבות זרה במערכות הבחירות ועל רקע חילוקי דעות מול גופי התקשורת.