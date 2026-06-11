כיכר השבת
"המועד יוכרז בקרוב"

טראמפ מטיל פצצה: ביטלתי את התקיפות הלילה באיראן, הדיונים על הסכם בשלבים סופיים

הנשיא טראמפ הודיע הערב כי החליט לבטל את התקיפות וההפצצות שתוכננו הלילה נגד איראן, בעקבות התקדמות משמעותית במגעים המדיניים מול הרפובליקה האסלאמית (בעולם)

5תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

אחרי שאיים לאורך כל היום על איראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב הערב (חמישי) ברשת Truth כי הוא מבטל את התקיפות שתוכננו הלילה באיראן.

הוא כתב כי "בהתבסס על העובדה שהדיונים עם איראן הובאו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו, ביטלתי, כנשיא ארה"ב, את התקיפות וההפצצות המתוכננות נגד איראן הערב".

עוד הוא כתב כי "הדיונים והנקודות הסופיות אושרו, הן מבחינה רעיונית והן לפרטי פרטים, על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ארצות הברית, ישראל, סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, טורקיה, פקיסטן, בחריין, כוויית, ירדן, מצרים ואחרים".

לצד ההודעה על ביטול התקיפות, הדגיש נשיא ארצות הברית כי הלחץ על איראן לא יוסר באופן מיידי. "המצור הימי יישאר בתוקף מלא עד לסיום עסקה זו", הצהיר, תוך שהוא רומז כי השלמת ההסכם עדיין דורשת צעדים נוספים מצד כלל המעורבים.

בסיום הודעתו התייחס טראמפ לשלב הבא בתהליך והוסיף כי "זמן ומקום החתימה יפורסמו בקרוב", אך לא מסר פרטים נוספים על מועד החתימה הצפוי, תוכן ההסכם או המנגנונים שייכללו בו.

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0 תגובות

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5
הנשיא הכי קשקשן בעולם
רחלי
4
שמתי רק 2 ח כי זה לא באמת מצחיק🤪
חח
3
שיסתום כבר תפה שלו קשקשן עללל והוא גם לא מתבייש! חושב הכל פסדר איתו .. הפך לבדיחה מסכן
מישהי
2
ואללה יש לו איזה בעיה נפשית מאניה דיפרסיה או משהו בסגנון
78ן
1
הוא על סמים
נועלה

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