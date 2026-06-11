אחרי שאיים לאורך כל היום על איראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב הערב (חמישי) ברשת Truth כי הוא מבטל את התקיפות שתוכננו הלילה באיראן.

הוא כתב כי "בהתבסס על העובדה שהדיונים עם איראן הובאו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו, ביטלתי, כנשיא ארה"ב, את התקיפות וההפצצות המתוכננות נגד איראן הערב".

עוד הוא כתב כי "הדיונים והנקודות הסופיות אושרו, הן מבחינה רעיונית והן לפרטי פרטים, על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ארצות הברית, ישראל, סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, טורקיה, פקיסטן, בחריין, כוויית, ירדן, מצרים ואחרים".

לצד ההודעה על ביטול התקיפות, הדגיש נשיא ארצות הברית כי הלחץ על איראן לא יוסר באופן מיידי. "המצור הימי יישאר בתוקף מלא עד לסיום עסקה זו", הצהיר, תוך שהוא רומז כי השלמת ההסכם עדיין דורשת צעדים נוספים מצד כלל המעורבים.

בסיום הודעתו התייחס טראמפ לשלב הבא בתהליך והוסיף כי "זמן ומקום החתימה יפורסמו בקרוב", אך לא מסר פרטים נוספים על מועד החתימה הצפוי, תוכן ההסכם או המנגנונים שייכללו בו.