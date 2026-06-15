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סוף לעייפות

מסיבה באוטוסטרדה? הפטנט הסיני שנלחם בעייפות הנהגים 

תיעוד יוצא דופן מהשבועות האחרונים בסין חושף כבישים מהירים שנצבעו בקרני לייזר עזות | האם מודבר בטכנולוגיה בטיחותית פורצת דרך שכבר מצילה חיים? (חדשות בעולם)

מערכת לייזר בכביש מהיר בסין (צילום: מסך)

בשבועות האחרונים נהגים בכבישים המהירים של , נתקלים במראה חריג ביותר. קרני לייזר עזות בצבעי אדום, ירוק וכחול חותכות את חשכת הלילה ומרחפות מעל המכוניות, ויוצרות סביבה ויזואלית יוצאת דופן.

הפרויקט החדשני, שהחל כפיילוט במחוזות שאנדונג והונאן, נועד לפתור בעיה קטלנית: עייפות ראייתית הנגרמת מנהיגה מונוטונית בקטעים ישרים וארוכים. לפי נתונים מהשטח, המערכת שואפת לצמצם ב-20% עד 30% את התאונות הנגרמות כתוצאה מ"מיקרו-שינה" (הירדמות לשניות בודדות), מצב שאחראי לחלק ניכר מהתאונות בכבישים מהירים.

מערכת לייזר בכביש מהיר בסין
מערכת לייזר בכביש מהיר בסין| צילום: צילום: רשתות חברתיות

המפתחים מסבירים כי הלייזרים אינם מכוונים ישירות לעיני הנהגים ואינם משתמשים באפקטים של פלאש (סטרובוסקופ). במקום זאת, הקרניים מכוונות אל הראייה ההיקפית של הנהג במטרה לגרות את המוח ולהשאיר אותו פעיל וערני, מבלי לגרום לסנוור מסוכן.

הטכנולוגיה הסינית לא עוצרת רק בערנות. המערכת כוללת גם שימוש בלייזרים בצדי הדרך כסימני אזהרה: רכבים שעוצרים בצד הדרך יכולים להפעיל קרן לייזר ירוקה ועוצמתית הנראית למרחקים עצומים, בדומה למערכות בטיחות מתקדמות באירופה.

מערכת לייזר בכביש מהיר בסין
מערכת לייזר בכביש מהיר בסין| צילום: צילום: רשתות חברתיות

לאור הצלחת הפיילוטים, הרשויות בסין כבר שוקלות להרחיב את המערכת לכבישים לאומיים נוספים.

האם נראה בקרוב את קרני הלייזר הללו גם בכביש 6? ימים יגידו, אבל בינתיים, הנהגים בסין לפחות יכולים להיות בטוחים בדבר אחד: הדרך הביתה מעולם לא נראתה כל כך עליזה.

סיןנהגיםלייזרמשטרת תנועהכביש מהיר
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