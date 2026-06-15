מסיבה באוטוסטרדה? הפטנט הסיני שנלחם בעייפות הנהגים 

בשבועות האחרונים נהגים בכבישים המהירים של סין, נתקלים במראה חריג ביותר. קרני לייזר עזות בצבעי אדום, ירוק וכחול חותכות את חשכת הלילה ומרחפות מעל המכוניות, ויוצרות סביבה ויזואלית יוצאת דופן.

הפרויקט החדשני, שהחל כפיילוט במחוזות שאנדונג והונאן, נועד לפתור בעיה קטלנית: עייפות ראייתית הנגרמת מנהיגה מונוטונית בקטעים ישרים וארוכים. לפי נתונים מהשטח, המערכת שואפת לצמצם ב-20% עד 30% את התאונות הנגרמות כתוצאה מ"מיקרו-שינה" (הירדמות לשניות בודדות), מצב שאחראי לחלק ניכר מהתאונות בכבישים מהירים.

המפתחים מסבירים כי הלייזרים אינם מכוונים ישירות לעיני הנהגים ואינם משתמשים באפקטים של פלאש (סטרובוסקופ). במקום זאת, הקרניים מכוונות אל הראייה ההיקפית של הנהג במטרה לגרות את המוח ולהשאיר אותו פעיל וערני, מבלי לגרום לסנוור מסוכן.

הטכנולוגיה הסינית לא עוצרת רק בערנות. המערכת כוללת גם שימוש בלייזרים בצדי הדרך כסימני אזהרה: רכבים שעוצרים בצד הדרך יכולים להפעיל קרן לייזר ירוקה ועוצמתית הנראית למרחקים עצומים, בדומה למערכות בטיחות מתקדמות באירופה.