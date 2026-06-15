לא משחק ילדים: כך גיימרים בסין מפעילים רחפני קמיקזה קלטניים

מחנה אימון בסין ( צילום: מסך )

תיעוד חדש חושף את האימונים האינטנסיביים של הצבא בסין במחוז יונאן ההררי, שם עוברים המפעילים הכשרה מתקדמת בהטסת רחפני FPV (מבט גוף ראשון). האימונים מתמקדים בתמרונים מורכבים בתוואי שטח קשים, הטלת מטעני נפץ וביצוע תקיפות "קמיקזה" (רחפנים מתאבדים).

ברשתות החברתיות כבר מכנים את התופעה "סיוט טהור", גולשים מציינים כי מי שנחשבו בעבר לילדים שסגורים בחדר עם משחקי וידאו הופכים כעת ללוחמים הקטלניים ביותר על הקרקע, "הגורל אוהב אירוניה" כתב אחד הגולשים.

מחנה אימון רחפנים של צבא סין - צילום: צבא סין מחנה אימון רחפנים של צבא סין | צילום: צילום: צבא סין 10 10 0:00 / 1:00