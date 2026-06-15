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מחנה אימון

לא משחק ילדים: כך גיימרים בסין מפעילים רחפני קמיקזה קלטניים

שדה הקרב המודרני משתנה לנגד עינינו, כשהמקלדת והג'ויסטיק הופכים לשלט רחוק קטלני ומדויק | צפו בתיעוד המיוחד שחשף כיצד סין הופכת את הדור הצעיר לכוח תקיפה אווירי שאי אפשר לעצור (חדשות בעולם)

מחנה אימון בסין (צילום: מסך)

תיעוד חדש חושף את האימונים האינטנסיביים של הצבא ב במחוז יונאן ההררי, שם עוברים המפעילים הכשרה מתקדמת בהטסת רחפני FPV (מבט גוף ראשון). האימונים מתמקדים בתמרונים מורכבים בתוואי שטח קשים, הטלת מטעני נפץ וביצוע תקיפות "קמיקזה" (רחפנים מתאבדים).

ברשתות החברתיות כבר מכנים את התופעה "סיוט טהור", גולשים מציינים כי מי שנחשבו בעבר לילדים שסגורים בחדר עם משחקי וידאו הופכים כעת ללוחמים הקטלניים ביותר על הקרקע, "הגורל אוהב אירוניה" כתב אחד הגולשים.

מחנה אימון רחפנים של צבא סין
מחנה אימון רחפנים של צבא סין| צילום: צילום: צבא סין

האסטרטגיה הסינית שואבת השראה ישירה מהנעשה במלחמה באוקראינה, שם רחפנים זולים הצליחו לעקוף מערכות הגנה מתקדמות ולהשמיד מטרות יקרות. המפעילים הסינים משתמשים במשקפי VR לחוויה סוחפת שמאפשרת שליטה מדויקת להפליא, גם בסביבות עירוניות צפופות..

בעוד שסין משקיעה בלוחמים אנושיים, מומחים חלוקים בדעתם לגבי העתיד. יש הטוענים כי בקרוב הבינה המלאכותית (AI) תטיס את הרחפנים הללו באופן אוטונומי, מה שיהפוך את אימוני החיילים למיותרים.

מנגד, היכולת התעשייתית העצומה של סין מאפשרת לה לייצר את הרחפנים הללו בכמויות אדירות ולשלב טכנולוגיה עילית בכל היחידות שלה כבר עכשיו.

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