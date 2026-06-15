אימת המהגרים: החוק החדש שמעורר זעם בשבדיה

פרלמנט שוודיה אישר חוק המאפשר לרשויות המדינה לבטל אישורי שהייה של מהגרים בשל התנהגות שאינה הולמת.

החקיקה החדשה לא תעסוק רק בבקשות עתידיות או תלויות ועומדות, אלא תוחל באופן רטרואקטיבי גם על אישורי שהייה שכבר הוענקו בעבר למהגרים במדינה.

​שר ההגירה השוודי, יוהאן פורסל, הסביר את הרציונל מאחורי המדיניות החדשה עוד בשלב הצגת הצעת החוק בחודש מרץ האחרון, והצהיר כי "כל מי שאינו עושה מאמץ לעשות את הדבר הנכון לא צריך להיות מסוגל לבנות על הישארות".

​לפי הוראות החוק החדש, רשות ההגירה השוודית תהיה הגוף האחראי על בדיקת אישורי השהייה ועל קבלת ההחלטות, כאשר למהגרים תינתן האפשרות להגיש ערעור על החלטותיה בפני בית משפט מיוחד לענייני הגירה.

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הממשלה אמנם לא פירטה רשימה סגורה של התנהגויות אסורות, אך ציינה כדוגמה צבירת חובות כספיים, העלמת מס, ביצוע עבודה לא מדווחת וקשרים עם ארגונים קיצוניים.

​המהלך ההצהרתי מקודם על ידי ממשלת הימין השוודית ושותפתה הקואליציונית, מפלגת הדמוקרטים השוודים הלאומנית, כחלק מהחמרה כוללת של מדיניות ההגירה לקראת הבחירות הכלליות לפרלמנט שייערכו בספטמבר הקרוב.

מפלגות הקואליציה עלו לשלטון בשנת 2022 בעקבות הבטחות מפורשות לבוחרים לצמצם את היקפי ההגירה למדינה ולהילחם בתופעות הפשיעה.

​החוק החדש מעורר התנגדות עזה מצד מפלגות האופוזיציה וארגונים בינלאומיים להגנה על זכויות אדם, המותחים ביקורת על האופי השרירותי של המהלך לטענתם.

​בהודעה רשמית שפרסם ארגון מגיני זכויות האזרח, שמרכזו פועל בעיר שטוקהולם, נמסר כי "חוק ההתנהגות הטובה משאיר אנשים בחוסר ודאות לגבי אילו פעולות או ביטויים יכולים לשמש נגדם. הוא פוגע בשלטון החוק ובעיקרון השוויון בפני החוק".