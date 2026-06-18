שלום ולא להתראות, דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

מה עובר על טראמפ? זו השאלה ששואל את עצמו כל ישראלי ממוצע, שחזה בתדהמה בשינוי הגישה הקיצוני של הנשיא האמריקני בימים ובשבועות האחרונים.

על כמה שההסכם הזה גרוע כבר עסקנו כאן רבות - כבר לפני חודש כשהתחילו הדיווחים לזרום. ארה"ב נותנת הכל - תמורת כלום, פשוט כלום. >> למגזין המלא - לחצו כאן בכתבה זו ננסה להבין את המניע מאחורי ההתנהגות התמוהה של הנשיא טראמפ, והוויתורים מרחיקי הלכת שהוא מוכן לעשות למען האויב המושבע של ארה"ב, הרפובליקה האיסלאמית של איראן. המומחה האמירתי מלגלג על טראמפ: "תוקף של שקית חלב" - וזה מי שאשם בכל לדבריו ב. ניסני | 15:15 כשהחזקים מתגלים: השדרית שסירבה לברוח מהצונאמי והצילה אלפים דני שפיץ | 14:59 הגיל הדבר הראשון שעולה לראש כשמתבוננים היטב בהצהרותיו הסותרות והלא-ברורות של הנשיא טראמפ, הוא גילו המתקדם של מנהיג העולם החופשי. עדויות על הירדמות במהלך שיחות ונאומים מבולבלים, רק מחזקים את ההערכה כי הנשיא פשוט מבוגר מדי מכדי לכהן בתפקיד החשוב ביותר בעולם. לא מן הנמנע כי פגיעה קוגניטיבית משמעותית היא זו שגרמה לדונלד טראמפ להשתנות מן הקצה אל הקצה, לגנות את ישראל, לשבח את מנהיגי איראן ולהציע שיחות ישירות בין ארה"ב לחיזבאללה. משהו עובר עליו - לא ניתן להתכחש לזה, וייתכן כי ההסבר הוא פשוט הרבה יותר ממה שמקובל לחשוב: הבן אדם לא איתנו. שיקול הדעת בעשור התשיעי יכול פעמים להיפגע, וכאשר המילה האחרונה שייכת לו, הדבר יכול לגרור החלטות מביכות במיוחד.

מבוגר מאוד. הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

קרה שם משהו, בסין. המהפך בהתנהלותו של דונלד טראמפ התרחש מיד עם חזרתו מהביקור הנשיאותי בבייג'ינג, הידועה כבעלת הברית הקרובה של איראן.

אי אפשר באמת לדעת מה התרחש שם בחדרי חדרים. האם הנשיא ג'ינפינג חשף מידע אישי מביך בפני נשיא ארה"ב? כזה שיהווה אמצעי סחיטה חזק מספיק כדי לסיים את כל הפעולות באיראן? האם התנהלה שם שיחה שאיש אינו יודע עליה מלבד נשיא ארה"ב? האם יש לזה קשר לפרשיית אפשטיין אותה מנסה טראמפ להסתיר בכל דרך אפשרית, כולל אלפי עמודים שהושחרו על ידי משרד המשפטים? איש אינו יודע.

אסור לשכוח שכ-13% מהנפט הסיני מגיע מאיראן, שנתונה לסנקציות בינלאומיות המונעות ממנה למכור את הזהב השחור שלה למדינות אחרות.

חסימת מצרי הורמוז פגעה אפוא בכלכלה הסינית, מספיק אולי כדי לגרום למדינה הקומוניסטית לעשות הכל כדי להביא לסיום מהיר של המלחמה. גם אם לעולם לא נדע אם אכן התרחשה סחיטה אישית נגד דונלד טראמפ, לא מן הנמנע שכך אכן קרה.

מה באמת קרה שם? ביקור טראמפ בסין ( צילום: הבית הלבן )

היועצים היהודים

הכירו את ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף - שני היהודים האחראים לבצע את כל המשימות השחורות עבור הנשיא טראמפ. כבר בימי המלחמה מול חמאס, היו אלו השניים שדחפו להסכם בכל מחיר, בשעה שקטאר דוחקת מאחורה בכל הכוח. התוצאה ידועה היום: חמאס חזק ומתחמש, חודשים אחרי זהו רק עניין של זמן עד שרקטות ישובו לעוף לעבר ערי ישראל. תודה לא-ל שהחטופים לפחות איתנו.

סביר להניח כי האינטרסים של שני אנשי העסקים הללו מהווים גורם מרכזי בקבלת ההחלטות שלהם. האינטרס הראשי של אותם אנשי משא ומתן הוא קודם כל הסדר השולט במפרציות. מלחמות במזרח התיכון עושות רע מאוד לעסקים שלהם.

במדינות המפרץ, השניים פועלים בעיקר כמשקיעים וכמנהלי קרנות הון הזוכים לגיבוי פיננסי עצום מצד ממשלות המפרץ, לצד תפקידם המשותף כשליחים ומתווכים פוליטיים בכירים של הממשל האמריקאי באזור. הבה נתמקד בעסקיו של אחד מהם, חתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר.

ג'ארד קושנר וקרן Affinity Partners

עיקר הפעילות העסקית של קושנר במפרץ מתנהלת באמצעות קרן ההשקעות הפרטית שלו, Affinity Partners, אשר הוקמה במיאמי מיד עם סיום כהונתו הראשונה בבית הלבן. הקרן מנוהלת על ידו ומבוססת כמעט לחלוטין (כ-99%) על הון שהוזרם אליה מקרנות העושר הריבוניות של מדינות המפרץ.

ערב הסעודית: הספקית הפיננסית המרכזית של קושנר. קרן ההשקעות הציבורית הסעודית (PIF), המנוהלת תחת יורש העצר מוחמד בן סלמאן, הזרימה לקרן של קושנר כ-2 מיליארד דולר. ההשקעה אושרה ישירות על ידי בן סלמאן, אשר עקף החלטה קודמת של ועדה מקצועית בסעודיה שהביעה הסתייגות מהמהלך בשל חוסר ניסיונו של קושנר בניהול קרנות מסוג זה.

קטאר ואיחוד האמירויות הערביות: בסוף שנת 2024, גייסה הקרן של קושנר עוד כ-1.5 מיליארד דולר מקרנות עושר וחברות השקעה ממשלתיות בקטר (כמו QIA) ובאיחוד האמירויות (כמו חברת Lunate מאבו דאבי). בסך הכל, נכסי הקרן חצו את רף ה-6 מיליארד דולר, רובם המוחלט ממימון מפרצי.

יעדי ההשקעה: קושנר משתמש בכספי המפרץ הללו כדי להשקיע בחברות בארצות הברית ובישראל (בין היתר רכשה הקרן נתח משמעותי מחברת "הפניקס" ומקבוצת "שלמה"). מטרתו המוצהרת היא לייצר "מסדרון השקעות" שיחבר כלכלית בין ישראל למדינות המוסלמיות באזור. לאחרונה עלה כי הקרן גבתה מעל 150 מיליון דולר בדמי ניהול מהממשלות הללו.

וויטקוף וקושנר, לצד סגן הנשיא ג'יי די וואנס, נחשבים לגורמים הפשרניים ביותר בממשל בנושא ביטחון ישראל והאיום האיראני-איסלאמיסטי.

מדיניות ה-MAGA - אמריקה תחילה של וואנס, לצד האינטרסים הכבירים של השניים במדינות המפרציות מסביר היטב את להיטותם לשחרר את המפרץ מאיום הורמוז, והמחיר הענק שגובה מהם סגירת המצר האסטרטגי.

אם הנשיא היה קשוב לשני מקורביו היהודים האמידים, די היה בכך כדי לשכנע אותו לשחרר בכל מחיר את המצור האיראני מעל הורמוז.

אבל אולי לא צריך להרחיק לכת עד ליועציו. נשיא ארה"ב שקיבל את מנהיגי המפרציות בכבוד מלכים, הפתיע השבוע באורח פלא כשהודיע כי ההשקעה הקטארית בארה"ב לא תעמוד על טריליון דולר אלא על 19 (!!!) טריליון דולר - ימים בלבד לאחר שהכריז על ההסכם עם איראן. מי שאינו רואה את הקשר הישיר בין האירועים ככל הנראה לוקה בעיוורון מתקדם. אה, ואל תשכחו את המטוס האישי שכבר מחכה בקטאר.

פסיפיסטיים בעלי אינטרסים. ויטקוף וקושנר ( צילום מסך מתוך הראיון המלא ב-CBS )

אינטרסים פנים אמריקנים - הבחירות

האמריקנים אינם מרוצים מהמלחמה באיראן, כך עולה ממגוון סקרים שפורסמו בארה"ב במהלך חודשי המלחמה.

בחירות האמצע בנובמבר הקרוב מאיימות על שלטונה של המפלגה הרפובליקנית שצפויה לאבד את בית הנבחרים באופן מסורתי, וככל הנראה גם את הסנאט.

קצת נתונים:

סקרי דעת הקהל האחרונים בארצות הברית, המבוססים על נתוני סוכנויות הידיעות המובילות ומכוני המחקר המוסמכים ובהם רויטרס, אפסוס, קוויניפיאק והמדדים המשוקללים העדכניים של חודש יוני, מציגים תמונה ספקטית מאוד בקרב הציבור האמריקאי לגבי המערכה מול טהראן ותפקוד הממשל.

בכל הנוגע למלחמה באיראן, סקרי רויטרס ואפסוס האחרונים מראים כי רוב הציבור האמריקאי, לא פחות מ-52%, סבור כי הפעולה הצבאית אינה שווה את מחירה, לעומת כ-23% בלבד התומכים בה.

בנוסף, כ-66% מהנשאלים ציינו כי הנשיא דונלד טראמפ לא הסביר בצורה ברורה את מטרותיה של המעורבות הצבאית האמריקאית.

החשש העיקרי של האזרחים נובע מההשלכות הכלכליות הישירות של העימות, כאשר רוב מוחלט של הציבור מייחס למלחמה ולחסימת מצרי הורמוז את הזינוק החד במחירי הדלק בארצות הברית, פגיעה אשר לדבריהם משפיעה באופן ניכר על מצבם הפיננסי הביתי. כמו כן, קיים קונזנזוס רחב נגד שליחת כוחות קרקעיים למערכה.

במקביל, מדדי שביעות הרצון הכלליים מתפקודו של הנשיא טראמפ רשמו ירידה משמעותית ומציגים רמת תמיכה נמוכה.

על פי שקלול המדדים הארציים הרשמיים, שיעור התמיכה הכללי בנשיא נע כיום סביב 38% בלבד, בעוד שכ-58% מהאמריקאים מביעים חוסר שביעות רצון מתפקודו. סקר של חברת יוגוב עבור האקונומיסט אף הצביע על שפל מיוחד של 63% התנגדות למדיניותו הכלכלית של הממשל, נתונים המעוררים דאגה רבה בקרב האסטרטגים של המפלגה הרפובליקנית לקראת הבחירות הקרבות לקונגרס.

בעיני נשיא ארה"ב, הרחוקה אלפי קילומטרים רבים מאיראן, מחיר המלחמה הפוליטי פשוט גבוה מדי. הנשיא הגיע אפוא למסקנה שביטחון העולם העתידי אינו יותר חשוב מהקריירה הפוליטית שלו. בשביל אדם כמו טראמפ, מדובר בחשיבה הגיונית בסך הכל.

השטר שטראמפ רוצה ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

חגיגות ה-250 שנה לעצמאות ארה"ב

אולי זה נשמע קטנוני וחסר חשיבות, אך לא כך בעיני נשיא ארה"ב. דונלד טראמפ, האיש שמחזיק מעצמו לא פחות מג'ורג' וושינגטון מייסד האומה, הרבה להתבטאות לאחרונה אודות חגיגות ה-250 שנה לארה"ב כאירוע גרנדיוזי ויוצא דופן אותו הוא מתכנן לשלב בהאדרת נשיאותו.

ממשל טראמפ אף מקדם מהלך יוצא דופן במסגרתו הוצג דגם רשמי של שטר חדש בערך של 250 דולר הנושא את פניו של הנשיא המכהן. המהלך דורש מהקונגרס לבטל חוק היסטורי משנת 1866 האוסר על הדפסת דמויותיהם של אנשים חיים על גבי שטרות כסף של ארצות הברית. נציגים רפובליקנים כבר הגישו את הצעת החוק הרשמית כדי לאשר את הדפסת המטבע הייחודי.

במקביל ליוזמת המטבע, הממשל מוציא לפועל את תוכנית החגיגות הלאומית הכוללת רצף של אירועי ענק שנפרסים על פני שנה שלמה ברחבי המדינה.

התוכנית כוללת מופעי אור באנדרטת וושינגטון, מצעד צבאי בבית הקברות בארלינגטון, ויריד מדינתי ענק שיוקם על המול בוושינגטון. בנוסף, מוזיאונים ניידים המכונים "משאיות החופש" החלו לנוע כדי להנגיש את ההיסטוריה לאזרחים.

חלק מרכזי נוסף בחגיגות הוא הקמתו של "גן הגיבורים האמריקאים", פארק פסלים רשמי שיציג את דמויותיהם של 250 אישים משמעותיים מהיסטוריית המדינה. לצד בניית הפארק, חתם הנשיא על צווים קשוחים המחדשים את ההגנה הפדרלית על אנדרטאות ומטילים עונשים כבדים על מעשי ונדליזם. משרד החינוך שולב גם הוא באמצעות סיור לימודי מיוחד שיעבור בבתי ספר בכל המדינות.

הנשיא טראמפ התייחס לחגיגות ובהצהרה הרשמית מסר כי "ב-4 ביולי 2026, אמריקה תחגוג את אבן הדרך החשובה ביותר בהיסטוריה של ארצנו - 250 שנה לעצמאות אמריקה".

בנאום נוסף שנשא לרגל השקת התוכניות, הדגיש הנשיא את חשיבות המורשת ואמר כי "זהו הסיפור של אמריקה. זוהי המורשת המשותפת שלנו והגורל הגאה שלנו שימשיכו להוביל אותנו להישגים בלתי נתפסים במאות השנים הבאות".

נשיא ארה"ב רוצה אפוא להכנס לימים הללו כשהוא בשלום עם כל אויביו, ולא להיתפס במהלכם כנשיא מובס שאינו מסוגל לנהל את מלחמת ההתשה מול האויבת מספר 1 של ארה"ב.

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ההסברים הללו, הגיוניים ככל שיהיו, מנסים לשפוך מעט אור על החושך המוחלט בתוכו אנו שרויים מאז הוכרז ההסכם ההזוי בשבוע האחרון.

אולם ההסבר האמיתי, זה שעומד בשמיים מאחורי ההתהפכות הדרמטית ביותר שחוותה ישראל מצד ארה"ב של אמריקה בכל שנות קיומה, נמצא ככל הנראה בכלא 10, שם מצויים לומדי תורה מאחורי סורג ובריח, מושפלים ומנודים לשפל המדרגה. השם ישמרם ויחיים.

אל תגעו במשיחי!!!