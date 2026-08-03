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חברה בשווי מיליארדים

חודשיים אחרי סיום כהונתו: דדי ברנע קיבל ג'וב חדש בחברה טכנולוגית

ראש המוסד לשעבר מונה לנשיא גלובלי ויו"ר חברת Ondas Defense • החברה הנסחרת בנאסד"ק עוסקת במערכות אוטונומיות ובינה מלאכותית | המעבר לתעשייה הפרטית הושלם (בעולם)

דדי ברנע (צילום: פלאש 90)

חודשיים בלבד לאחר שסיים את כהונתו כראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, מצטרף דדי ברנע לתעשייה הביטחונית הפרטית.

ברנע מונה לנשיא הגלובלי ויו"ר דירקטוריון של חברת Ondas Defense האמריקאית, הנסחרת בבורסת נאסד"ק.

ברנע, שכיהן בראשות המוסד בין השנים 2021 ל-2026 לאחר קריירה של כשלושה עשורים בארגון המודיעין, יהיה אחראי על גיבוש והובלת האסטרטגיה העסקית והטכנולוגית של החברה. במסגרת תפקידו החדש, הוא יוביל את הרחבת פעילות החברה בשווקים בין-לאומיים ויפקח על פיתוח טכנולוגיות ביטחוניות מתקדמות.

חברה בשווי מיליארדי דולרים

Ondas Defense היא חברה אמריקאית הנסחרת בנאסד"ק בשווי של יותר מ-5 מיליארד דולרים. החברה מתמחה במערכות אוטונומיות, רובוטיקה וטכנולוגיות לשוק הביטחון והאבטחה. על פי הודעת החברה, פעילותה מתמקדת בין היתר במערכות הגנה אווירית, איסוף ומודיעין, מערכות תקיפה מדויקות וכלים קרקעיים בלתי מאוישים.

בשנים האחרונות פעלה החברה ברכישות אסטרטגיות של כ-15 חברות דיפנס-טק ישראליות בהיקף של מאות מיליוני דולרים. החברה מפתחת גם מערכות המבוססות על בינה מלאכותית לשימושים ביטחוניים מתקדמים.

ברנע הוביל את המוסד בתקופה מאתגרת במיוחד, כעת, הוא ממשיך את דרכו בתחום הביטחון, הפעם מהצד האזרחי-עסקי.

המוסדראש המוסדדדי ברנענאסד"קטכנולוגיה צבאית

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