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המהלך הסודי של טראמפ?

מה רומז הסנאטור שהכי אוהב את ישראל בקונגרס - ומה הוא חושב על ההסכם?

הסנאטור לינדזי גראהם התייחס בפוסט שפרסם להסכם אותו מקדם הנשיא טראמפ מול איראן | מבלי להתייחס לתוכן ההסכם, אמר גראהם כי רצונו של טראמפ להרחיב את הסכמי אברהם הוא מטרה עליונה שחייבת להיות מושגת בקרוב (מדיני)

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הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

הסנאטור לינדזי גראהם התייחס להצהרותיו האחרונות של הנשיא לגבי עתיד המזרח התיכון והדגיש את החשיבות ההיסטורית של המהלכים המתוכננים.

הסנאטור התייחס להסכם מול , ורמז כי ייתכן שהמטרה הסופית של טראמפ היא הרחבת הסכמי אברהם.

בדבריו ציין גראהם כי "בשבילי אחד הדברים החשובים ביותר שנאמרו על ידי הנשיא טראמפ היום הוא שזהו רצונו להרחיב את הסכמי אברהם, תוך הבאת יציבות ושגשוג היסטוריים למזרח התיכון".

​בהמשך דבריו התייחס הסנאטור לתנאים המרכזיים הנדרשים כדי לממש את החזון המדיני הזה באזור, תוך התמקדות בתפקידה של איראן.

גראהם הסביר כי "הנשיא טראמפ צודק בניתוח שלו שזה יכול להיות מושג רק אם האזור מאמין שאיראן נחלשה או שאיראן שינתה את התנהגותה במונחים של היותה כוח משבש ותמיכה בארגוני טרור".

​הסנאטור הביע תקווה רבה לקראת המגעים הדיפלומטיים הבאים ופירט את תמונת המצב המודיעינית והצבאית הנוכחית של המשטר בטהרן ושל הארגונים הפועלים בחסותו.

לדבריו, "אני מקווה בכנות שהמשא ומתן הקרוב כדי למנוע לצמיתות את שאיפותיה הגרעיניות של איראן ינחל הצלחה. בשל פעולותיו של הנשיא טראמפ, ברור לי שאיראן ושלוחותיה נחלשו בצורה מדהימה והיכולת שלהן לייצר עוד שבעה באוקטובר אינה קיימת, והייתה נסיגה גדולה ביכולת הגרעינית שלהן".

​לסיום הגדיר גראהם את יעדי המערכה ארוכי הטווח ואת המשמעות ההיסטורית של הצלחת המדיניות הנוכחית עבור ארצות הברית.

גראהם חתם את הצהרתו ואמר כי "הניצחון המוחלט על פני ההתמודדות עם איראן הוא לפתוח מסלול לשלום דרך הרחבת הסכמי אברהם ובנייה על אינטגרציה אזורית. אם הסכסוך עם איראן יניב את התוצאה הזו, זה יהיה אחד המבצעים הצבאיים המצליחים ביותר בהיסטוריה האמריקאית. אדוני הנשיא, אתה צודק בלשמור את העין שלך על הפרס הגדול: אינטגרציה אזורית ושלום בר קיימא".

איראןדונלד טראמפלינדזי גרהאם

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הפוסט רומז לדבר אחד - שהנשיא משתולל ומפעיל אמצעי סחיטה מול כל מי שמעז לבקר את הסכם הכניעה המטופש שלו ואת בגידתו בערכים האמריקאיים ובישראל.
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