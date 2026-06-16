נשיא האמירויות דיבר בשקט - התגובה של טראמפ פשוט מדהימה

במהלך פגישה רשמית במסגרת פסגת G7 בצרפת, תועד רגע משעשע ויוצא דופן בין נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, לבין מנהיג איחוד האמירויות. המפגש, שכלל גם בכירים אמריקנים נוספים שישבו מהצד, הפך לוויראלי בשל חילופי הדברים המשועשעים בין השניים.

בתחילת התיעוד נשמע המנהיג האמירתי כשהוא מדבר בקול נמוך ושקט במיוחד, ומציין בפני הנשיא האמריקני לשעבר "איך אנחנו יכולים להפוך את מערכת היחסים שלנו לטובה עוד יותר". הדברים נאמרו בטון כמעט לוחש, מה שעורר מיד את תגובתו המשועשעת של טראמפ.

טראמפ, שהקשיב בריכוז, רכן קדימה, לחץ את ידו של בן שיחו בחמימות והגיב בחיוך: "ובכן, אני אוהב אותך, חברי". מיד לאחר מכן פנה טראמפ אל הנוכחים בחדר והוסיף בנימה סאטירית האופיינית לו: "אתה מבין, כשאתה כל כך עשיר, אתה יכול לדבר כל כך חלש".

ההערה של טראמפ עוררה גל צחוק בקרב הנוכחים בחדר, בהם חברי המשלחת האמריקנית. טראמפ המשיך בקו המשועשע, הביט סביבו ואמר: "פשוט תהיתי, האם מישהו בכלל יכול לשמוע את זה? אבל כשאתה כל כך עשיר, יש לך כזה ביטחון עצמי שאתה לא צריך לאמץ את הקול שלך". בסיום דבריו החמיא למנהיג ואמר "הוא נהדר", לפני שפנה לצוות התקשורת בחדר ושאל: "אז, האם יש לכם שאלות כלשהן?".