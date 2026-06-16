ההסכם החדש בין ארצות הברית לאיראן מאפשר לטהראן לחדש מיידית את יצוא הנפט והדלק ללא סנקציות, בניגוד למה שהיה לפני תחילת המלחמה, כך לפי דיווח דרמטי המתפרסם היום ב'וול סטריט ג'ורנל'.

אם עד כה התקבלו דיווחים מטרידים על פרטי ההסכם בתקשורת האיראנית, מדובר בפעם הראשונה שגורמים אמריקנים מודים כי איראן למעשה שיפרה את מעמדה ממה שהיה טרם המלחמה.

לפי הדיווח, מכלית איראנית ראשונה כבר חצתה את המצור האמריקאי, בעוד המשך הסיוע הכלכלי הותנה בוויתורים גרעיניים.

ארצות הברית תתיר לאיראן להתחיל למכור נפט ודלק באופן מיידי במסגרת ההסכם המתווה את סיום המלחמה, במטרה להעניק לטהראן "תמריץ פיננסי" מוקדם לעצירת העימות בשטח. הפטורים מסנקציות על מכירות הנפט ייכנסו לתוקף מיד עם חתימת ההסכם השבוע, והם כוללים גם מתן אישורים לשירותים בנקאיים, שירותי תובלה ימית וביטוחים הנחוצים לביצוע העסקאות.

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במקביל לדיווחים על פרטי המזכר, ארגון מאוחדים נגד איראן גרעינית מסר כי מכלית על איראנית הנושאת נפט גולמי עזבה את נמל צ'בהאר, חצתה את קו המצור האמריקאי והפליגה מחוץ למפרץ עומאן כאשר משדר המיקום שלה פעיל. זוהי הפעם הראשונה שמכלית איראנית פועלת באופן זה מאז הוטל המצור הימי האמריקאי בחודש אפריל האחרון.

ההבנות בין הצדדים, אשר נחתמו באופן אלקטרוני ביום ראשון וצפויות להסתיים סופית במהלך השבוע, כוללות הפוגה ממושכת בלחימה וכן את הרמת המצור הימי ההדדי במצר הורמוז האסטרטגי. המהלך נועד להכשיר את הקרקע לקיומן של שיחות מורחבות בין המדינות בנוגע לעתיד תוכנית הגרעין של איראן.

בכיר בממשל האמריקאי הבהיר כי למרות מתן ההקלות המיידיות בתחום יצוא הנפט, המשך הסרת המגבלות הכלכליות לאורך זמן יהיה קשור באופן ישיר לעמידה האיראנית בדרישות הממשל לפתיחת מצר הורמוז ולטיפול בסוגיית הגרעין. כמו כן ציין הבכיר כי בשלב זה טהראן לא תקבל גישה מיידית למיליארדי דולרים של כספים המוקפאים בחשבונות זרים.

מזכר ההבנות הנוכחי מציג אפשרות להקלות כלכליות נרחבות בהרבה בהמשך הדרך, הכוללות השבת גישה לחלק ממאגר הכספים המוקפאים של איראן המוערך בכ-100 מיליארד דולר, ואף הקמת קרן סיוע מיוחדת בסך 300 מיליארד דולר לשיקום נזקי המלחמה, בתנאי שאיראן תשמיד את האורניום המועשר שברשותה ותפרק את תוכנית הגרעין שלה.

בכיר בממשל טראמפ התייחס לסוגיה זו ואמר "אנחנו נהיה מוכנים להיות נדיבים באופן יוצא דופן בפתיחת הכלכלה שלהם ובפתיחת ההקלות בסנקציות. אז הייתי אומר שהכל על השולחן ובאותו הזמן שום דבר לא על השולחן אם זה לא מגיע יחד עם ביצועים אמיתיים". הנשיא טראמפ מצידו הבהיר ברשתות החברתיות כי ארצות הברית עצמה לא תזרים כספים לקרן השיקום המדוברת.

ההחלטה להעניק לאיראן הקלות פיננסיות מוקדמות מעוררת התנגדות עזה בקרב מחוקקים וגורמים פוליטיים בארצות הברית ובישראל, הטוענים כי הסרת הלחץ הכלכלי לפני קבלת ויתורים מהותיים פוגעת במינוף האמריקאי. מנגד, עמית בכיר במכון וושינגטון, פרזין נדימי, הסביר כי "הבית הלבן חושב שסוג כזה של ממתיקים נחוץ כדי לגרום לאיראן לעשות ויתורים, ואחרת יהיה קשה מאוד לגרום לאיראן להמשיך במשא ומתן".