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איזה אומץ: כך נראו רגעי החילוץ של נוסעים - בזמן שהמטוס בוער

חילוץ דרמטי של נוסעים וטייס בקוקפיט ממטוס בוער בטקסס הפך לויראלי ברשת, כאשר המטוס יכול היה להתפוצץ בכל רגע | כך הסתיים החילוץ ההירואי | צפו בתיעוד (בעולם) 

מטוס קל ובו שישה בני אדם התרסק הלילה (רביעי) על כביש מהיר בעיר לארדו שבטקסס וגרם למותו של אחד הנוסעים. ראש העיר שיבח את פעילות כוחות החירום שחילצו את הלכודים, בעוד תיעוד מהזירה מציג את רגעי הדרמה.

רשויות החירום במדינת טקסס אישרו כי אדם אחד נהרג כתוצאה מהתרסקות מטוס קל אשר נשא שישה נוסעים. כלי הטיס נפגע והתרסק על כביש בוב בולוק לופ, המוכר גם ככביש לופ 20, בעיר לארדו במהלך יום שלישי.

ראש עיריית לארדו פרסם הודעה רשמית בעקבות האסון וביקש מהציבור לגלות סבלנות בשעה שהחקירה נמשכת. בדבריו מסר ראש העיר את תנחומיו למשפחת ההרוג ושיבח באופן פומבי את כוחות ההצלה והחירום על פעילותם המהירה בזירה.

במקביל, תיעוד וידאו שצולם על ידי עד ראייה הציג את הרגעים שבהם הגיעו כוחות המבצעים הראשונים אל כלי הטיס הפגוע. בסרטון נראים אנשי הרפואה והכיבוי כשהם מחלצים את הטייס מתוך הריסות המטוס על הכביש המהיר.

התרסקות מטוסטקססלוחמי אש

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