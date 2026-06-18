נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התלונן במהלך פגישת מנהיגי ה-G7 על הכיסא שהיה נמוך מדי לטענתו.

הנשיא אמר כי אינו מצליח להגביה אותו מעבר לכך, ואף בירר עם שכנו, סם אלטמן, אם הוא כן הצליח.

מכיוון שהנשיא לא רצה להיתפס כנמוך בין המנהיגים, כאשר דקות לכן הכריז כי הוא "הבוס" לאחר איחור של שעה, חיפשו המנהיגים פיתרון לבעיה שפגעה באגו של מר טראמפ.

"תסתכלו על עצמכם בתמונה, ואתם שואלים, 'מה קרה? מה קרה?' יש לי את הכסא הכי נמוך בחדר!", טען טראמפ.

מי שהציל את המצב היה ראש ממשלת קנדה מארק קרני, שנאות להעניק לנשיא את הכיסא שלו, שלא ברור כלל אם אכן היה גבוה יותר מזה של טראמפ.

רגע לפני, שיגר קרני עקיצה לעבר טראמפ שנתקע בעבר בדרגנוע של האו"ם עם אשתו מלניה. "אתה יודע איך זה, האו"ם", אמר קרני ומיד תיקן את עצמו: "אני צוחק, אני צוחק".

טראמפ: "מצחיק מאוד, או זה באמת נראה יותר טוב".

כך זה נראה בזמן אמת, צפו בתיעוד שחרך את הרשתות.