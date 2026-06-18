אחרי הבגידה - קריאות ברשת: לקחת מטראמפ את פרס ישראל 

בעקבות בגידתו של טראמפ בישראל והיחס הקשה אליה בשבועות ובימים האחרונים, ברשת גוברות הקריאות לקחת מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ את פרס ישראל שקיבל לשנת תשפ"ו.

אחרי שאמר אמש כי "צריך שלאיראן יהיו טילים בליסטיים", "איראן לא מפציצה את כל העולם רק נקודה קטנה", "ישראל היא שותפה קטנה מאוד", ובשיא חתם על הסכם כניעה מול איראן החושף את ישראל לסכנה עתידית, ברשת יש הסבורים כי יש לקחת מהנשיא את פרס ישראל שקיבל לשנה הנוכחית.

בנוסח ההסבר הממשלתי לזכייתו של טראמפ בהסכם נכתב כי "נשיא ארה"ב, מר דונלד ג'ון טראמפ, הוא ידיד אמת של העם היהודי ומדינת ישראל במשך עשרות שנים.

המחויבות העקבית שהוא מגלה לביטחונה, לשלומה ולעתידה של ישראל מתבטאת בתחומים רבים – הן בעיתות שלום, הן בעיתות מלחמה.

הנשיא טראמפ הכיר בירושלים כבירת ישראל, העביר את שגרירות ארה"ב לירושלים, הכיר בריבונות ישראל ברמת הגולן ובזיקה של ישראל לחבלי יהודה ושומרון, וסלל דרך להשגת 'הסכמי אברהם' לשלום.

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הוא התייצב לימין ישראל במלחמת התקומה, סייע למדינתנו במשלוחי נשק ובתמיכה מוסרית, נאבק במוסדות בין־לאומיים עוינים לישראל ובנגע האנטישמיות, והתייצב עימנו בחזית המערכה הצבאית והמדינית נגד המשטר המסוכן באיראן.

שמו של מנהיג העולם החופשי, הנשיא דונלד ג'ון טראמפ, ייזכר בדברי ימי עמנו כמי שבתקופתו הגיעה הברית בין ארה"ב וישראל לגבהים חסרי תקדים."

לאור השפל ההיסטורי ביחסי ארה"ב-ישראל ואופן בו השפיל את המדינה היהודית בימים האחרונים, הפרס כבר אינו רלוונטי לשיטתם.

"היי ראש הממשלה @netanyahu ושר החינוך @YoavKisch האם עדיין ניתן לבטל את פרס ישראל שהובטח לנשיא העוין @realDonaldTrump ??? מי שמפנה לנו גב, לא ראוי לקבל את הפרס הכי יוקרתי, מממשלת ישראל".

אפילו חבר הכנסת אבי מעוז הצטרף וכתב: "לאור ההסכם בין הנשיא טראמפ לאיראן, אני רק שאלה: איך ומתי יקבל הנשיא טראמפ את פרס ישראל?".