השעון ששבר שיא היסטורי - נמכר בכמעט מיליון דולר והפך לאגדה

השעון כולל הקופסה המקורית ( צילום: בית המכירות )

טום בריידי נחשב לאחד משחקני הפוטבול הגדולים בכל הזמנים, אך בשנים האחרונות הוא בנה לעצמו גם מוניטין של אספן שעונים מהשורה הראשונה. כעת, אחד הפריטים המרשימים ביותר מאוספו האישי הפך לכוכב מכירה פומבית לאחר שנמכר תמורת 960 אלף דולר בבית המכירות סותביס בניו יורק.

השעון המדובר הוא דגם נדיר במיוחד של יצרנית השעונים השווייצרית F.P. Journe מסדרת Vagabondage II. מדובר בדגם שיוצר במהדורה מוגבלת של 69 יחידות בלבד, מה שהופך אותו לאחד הפריטים המבוקשים ביותר בקרב אספני שעונים ברחבי העולם.

השעון ( צילום: בית המכירות )

השעון ( צילום: בית המכירות )