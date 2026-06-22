השעון ששבר שיא היסטורי - נמכר בכמעט מיליון דולר והפך לאגדה

טום בריידי נחשב לאחד משחקני הפוטבול הגדולים בכל הזמנים, אך בשנים האחרונות הוא בנה לעצמו גם מוניטין של אספן שעונים מהשורה הראשונה. כעת, אחד הפריטים המרשימים ביותר מאוספו האישי הפך לכוכב מכירה פומבית לאחר שנמכר תמורת 960 אלף דולר בבית המכירות סותביס בניו יורק.
השעון המדובר הוא דגם נדיר במיוחד של יצרנית השעונים השווייצרית F.P. Journe מסדרת Vagabondage II. מדובר בדגם שיוצר במהדורה מוגבלת של 69 יחידות בלבד, מה שהופך אותו לאחד הפריטים המבוקשים ביותר בקרב אספני שעונים ברחבי העולם.
הסדרה עצמה נולדה במקור כמיזם יוצא דופן שנועד לגייס כספים למטרות צדקה. בניגוד לעיצובי החברה הקלאסיים, הדגם מגיע במבנה בצורת חבית ייחודי וללא שם המותג על הלוח הקדמי, החלטה נועזת שהפכה אותו לפריט פולחני בקרב חובבי הורולוגיה.
בלב השעון פועל מנגנון מכני ידני מדגם Calibre 1509, העשוי כולו מזהב ורוד 18 קראט. אחד המאפיינים המרשימים ביותר שלו הוא תצוגה דיגיטלית קופצת לשעות ולדקות, מורכבות מכנית נדירה במיוחד שמופיעה במספר מצומצם מאוד של שעוני יוקרה בעולם.
לפי הדיווחים, השעון של בריידי הוזמן בייצור מיוחד בשנת 2017 ונשמר במצב מצוין יחד עם כל המסמכים והאריזה המקורית. ההערכה המוקדמת במכירה עמדה על 400 אלף עד 800 אלף דולר, אך הביקוש האדיר מצד אספנים דחף את המחיר הסופי ל-960 אלף דולר וקבע שיא חדש לדגם.
המכירה הזו מצטרפת לשורת עסקאות שוברות שיאים בעולם השעונים העצמאיים, ובעיקר למותג F.P. Journe, שמעמדו בשוק האספנות ממשיך להתחזק. מומחים בענף מציינים כי בשנים האחרונות הפכו שעוני היצרן לאחד הנכסים המבוקשים ביותר בקרב אספנים ומשקיעים כאחד.
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