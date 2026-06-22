השפילו את טראמפ: זו הכתבה שעוררה את זעמו של נשיא ארה"ב

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, כתבה מנתחת של עיתון הניו יורק טיימס עוררה את זעמו של הנשיא דונלד טראמפ, שפרסם פוסט חריף נגד המערכת וטען לניצחון צבאי מוחלט.

הדיווח בעיתון מעמיד בסימן שאלה את תוצאות המערכה הצבאית ומציג עמדה לפיה ההסכמים הנוכחיים לא פתרו את איומי הליבה מצד טהרן.

במרכז הניתוח העיתונאי עומדת הטענה כי הסכם ההבנות שהושג בין המדינות השאיר את תוכנית הגרעין האיראנית ואת מערך הטילים הבליסטיים ללא פתרון ממשי. מומחים מציינים כי חלוף מאה ימי הלחימה לא הביא לשינוי מהותי במאזן האיומים באזור, ואיראן אף מאיימת לחסום שוב את מצר הורמוז.

"לא המלחמה ולא ההסכם סיימו את מה שפקידים אמריקאים וישראלים רואים כאיום העיקרי שמקורו באיראן. תוכנית הגרעין של המדינה, אף שנפגעה קשות, לא בוטלה - גורלה תלוי במשא ומתן עתידי.

אותו הדבר נכון גם לגבי הטילים הבליסטיים שלה, שהעסקה אינה מטפלת בהם. המשטר האוטוריטרי של איראן החזיק מעמד, אם כי עם מנהיגים חדשים. שליחיו נותרו איום על האזור. ישראל וחיזבאללה, המיליציה הנתמכת על ידי איראן בלבנון, התמידו לתקוף זו את זו", נכתב בכתבת הסקירה.

קייטלין טלמדג', פרופסורית מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, הסבירה כי המסמך אינו מעיד על עליונות צבאית של וושינגטון. לדבריה, "זהו אינו מסמך שארצות הברית הסכימה לו מכיוון שהמלחמה הפגינה עליונות צבאית אמריקנית חדשה. אני חושבת שזהו מסמך שנבע מהעובדה שארצות הברית לקחה ביס גדול מכפי שהיא יכולה ללעוס ואינה רוצה בהסלמה."

ההסכם כולל הטבות כלכליות נרחבות לטהרן, בהן הסרת הסנקציות והקמת קרן שיקום בסך מאות מיליארדי דולרים. סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, הגן על המהלך ואמר כי "אנשים אומרים שהאיראנים לעולם לא ישנו את התנהגותם. ובכן, אולי זה נכון ואם כן, הם לא יקבלו אף אחת מהטבות העסקה. אבל האם זה לא שווה ניסיון?"

בצד האיראני מביעים שביעות רצון מהיכולת לשבש את נתיבי השיט העולמיים במהלך הלחימה. יו"ר הפרלמנט באיראן, מוחמד באגר גאליבאף, התייחס לכך ואמר כי "זה היה פוטנציאל שמעולם לא הופעל. אך אויבינו – א-לוהים ברא אותם טיפשים – הפכו את הפוטנציאל הזה למציאות."

בכתבת ה'טיימס' צוין בביקורת רבה הסעיף שמזכיר את הנסיגה האמריקנית.

"התזכיר כולל סעיף נוסף: שכוחות אמריקאים שלא פורטו מראש ייסוגו מ"קרבתה" של איראן תוך 30 יום.

"מתי אי פעם ניהלנו משא ומתן עם האיראנים על פריסות הכוחות שלנו בהמשך?" שאל רוברט ס. פורד, שגריר אמריקאי לשעבר באזור.", נכתב בסקירת הטיימס.

בישראל מעורר מזכר ההבנות דאגה עמוקה ונתפס כפגיעה קשה באסטרטגיה הביטחונית ארוכת הטווח. קצין המודיעין הישראלי בדימוס, דני ציטרינוביץ', הגדיר את המצב הנוכחי באופן חד-משמעי כאשר קבע כי "זהו קריסה של כל האסטרטגיה שהייתה לנו לגבי איראן."

ההערכות באזור לגבי עתיד היציבות נותרות פסימיות בקרב חוקרים בינלאומיים רבים. כרים חגאג, מנהל המכון הבינלאומי לחקר השלום בשטוקהולם, העריך כי "המציאות היא שהאזור בעקבות הסכסוך הזה יהיה הרבה יותר חסר ביטחון."

האנליסט פול סאלם סיכם את הניתוח בביקורת על התוצאה הסופית של המהלכים הדיפלומטיים. לדבריו, בהיעדר מינוף אמריקני ממשי מול פרויקט הגרעין, "אז במובן מסוים, העסקה הזו היא קצת כלום ושום דבר בסופה של המלחמה הארוכה וההרסנית הזו."