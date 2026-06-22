יבשת אירופה רושמת בימים אלו את הסטייה האקלימית הגבוהה ביותר בעולם בהשוואה לממוצעים ההיסטוריים שלה.

על פי נתוני מעקב האקלים של סוכנות הידיעות רויטרס, טמפרטורת השיא הממוצעת ביבשת הגיעה ל-24 מעלות צלזיוס, נתון הגבוה ב-4.1 מעלות מהנורמה המקובלת בשנים 1961-1990.

בצרפת הוביל גל החום למותם של שלושה בני אדם בעקבות סיבוכים בריאותיים, וגרם לשיבושים נרחבים במערכת החינוך.

הרשויות במדינה הודיעו על סגירה או על שינוי שעות הפעילות של כ-2,700 בתי ספר. בעיר בורדו צפויות הטמפרטורות לעבור את רף ה-42 מעלות צלזיוס, וסוכנות החיזוי הצרפתית הכניסה 49 מחוזות מנהליים תחת אזהרת חום אדומה.

שרת הבריאות הצרפתייה, סטפני ריסט, התייחסה למצב ברשת הטלוויזיה המקומית והבהירה כי לא צפויה הקלה מיידית בימים הקרובים. בדבריה הסבירה השרה את תמונת המצב הנוכחית ומסרה כי "אנחנו הולכים לקראת, לכל הפחות, כמה ימים של מזג אוויר חם מאוד מאוד. אנחנו לא יודעים מתי הטמפרטורות יתחילו לרדת".

עומס החום מורגש היטב גם בשעות הלילה, כאשר במחוז אלמריה שבדרום-מערב ספרד הטמפרטורות אינן יורדות מתחת ל-25 או 30 מעלות צלזיוס.

בשל התנאים הללו, סוכנות החיזוי הממשלתית של ספרד פרסמה אזהרה ברמת כוננות אדומה עבור חבל הבסקים. בעיר סן סבסטיאן הטמפרטורה צפויה להגיע ל-40 מעלות צלזיוס, נתון המהווה כמעט כפול מהממוצע ההיסטורי של העונה.

רובן דל קמפו, דובר סוכנות החיזוי הספרדית, התייחס למצב ואמר כי "אנו רואים טמפרטורות בין 5 ל-10 מעלות מעל הרגיל לתקופה זו של השנה, ובכמה אזורים צפוניים אפילו יותר מ-10 מעלות מעל הממוצע".

החום הקיצוני משפיע באופן ישיר גם על חיות הבר בצפון היבשת, ומקלטי ההצלה מדווחים על קושי להתמודד עם כמות החיות המובאות אליהם.

ציפורים המקננות תחת שולי הגגות נפגעות באופן משמעותי בשל הטמפרטורות הגבוהות המצטברות במבנים. רומיין דה ז'אגר, ביולוגית ומייסדת מקלט לשיקום חיות בר בטמפלו שבבלגיה, ציינה כי המרכז קלט 150 בעלי חיים בשלושה ימים והוסיפה כי "הטמפרטורות על הגגות יכולות לפעמים להגיע ל-50, אפילו 60 מעלות צלזיוס. אז הם מעדיפים לקפוץ מאשר לתת לעצמם למות ולהתבשל פשוטו כמשמעו בקיניהם".