בזמן שארה"ב מפשירה מכסים: מתקפת מסתורית משביתה בנקים באיראן

מתקפת סייבר נרחבת הובילה לשיבושים קשים ומשבר מתמשך במערכת הבנקאות של איראן, כאשר לפחות שמונה בנקים מובילים במדינה חווים השבתה כמעט מלאה של שירותיהם המקוונים ומסופי התשלום.

לפי דיווחים של סוכנויות הידיעות איראן וייר ואיראן אינטרנשיונל, הפגיעה שהחלה לפני כעשרה ימים בארבעה בנקים, התרחבה ומשפיעה כעת גם על מוסדות פיננסיים נוספים, בהם בנק מלי, בנק תג'ארת, בנק סאדראט, ובנק פאסארגאד.

​החברה לשרותי אינפורמטיקה, המנהלת את תשתית המחשוב והתשלומים המשותפת של הבנקים, הודיעה כי ניתקה באופן זמני ויזום את השירותים מבוססי הכרטיסים כדי למנוע גישה לא מורשית ולהגן על נכסי הלקוחות ונתוניהם.

מנגד, המועצה המתאמת של הבנקים באיראן ניסתה להרגיע את הציבור ומסרה כי עד כה לא זוהתה חדירה לא חוקית לבסיסי הנתונים או דליפת מידע של הלקוחות, למרות התורים הארוכים שנוצרו בסניפים.

​חבר ועדת הכלכלה בפרלמנט האיראני, מייסם זוהוריאן, חשף פרטים חדשים על חומרת האירוע לאחר פגישת חירום עם שר הכלכלה ונגיד הבנק המרכזי.

זוהוריאן הבהיר כי "למרות חקירות של גופים שונים, המקור והסיבה למתקפה העיקרית טרם גילו, ואפילו החלפת חומרה לא פתרה את הבעיה".

​לדברי חבר הפרלמנט, המצב הנוכחי מעיד על כך כי "הפרעה זו אינה רק תקלה טכנית פשוטה ועשויה לנבוע ממשבר מורכב יותר בתוך תשתית הבנקאות של המדינה".

גורמים רשמיים שהשתתפו בדיונים העריכו כי תהליך השחזור המלא של מערכות המחשוב הדיגיטליות והחזרתן לפעילות תקינה צפוי להימשך שבועיים נוספים לפחות, דבר המעיר חששות כבדים לגבי יציבות התשתית הפיננסית באיראן.

כל זה קורה בזמן שארצות הברית מפשירה נכסים איראניים ומאפשרת למשטר הטרור למכור נפט.

ברקע הסרת הסנקציות, ההערכה היא כי גורם זר הוא זה שעומד מאחורי המתקפה.